Halk arasında "Gümgüm" olarak biliniyor. Görenler hayran kalsa da yerini az kişi biliyor
29.04.2026 09:38
İHA
Çorum'da kayaların arasında yılın belli döneminde akan şelale, keşfedilmeyi bekliyor.
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kadıderesi köyünde bulunan ve halk arasında "Gümgüm" olarak da bilinen Susuz Şelale, doğal güzelliğiyle görenleri mest ediyor.
Büyükçe bir mağaranın içine dökülen şelale, içeri girilerek görülebiliyor. Gözlerden uzak kalmayı başaran ve yılın belli döneminde akan doğa harikası, henüz yeterince tanınmıyor.
Kendi imkanlarıyla bölgede mesire alanı ve şelaleye ulaşılabilmesi için patika yol yapan Kadıderesi köyü sakinleri, herkesi şelaleyi görmeye davet etti.
Köy muhtarı Cesur Kaya "Köyümüzün yaklaşık 200 metre yukarısında bulunan şelalemizin hemen yanına, Avrupa’daki yardımlaşma derneğimiz ve köylülerimizin desteğiyle güzel bir mesire alanı kazandırdık. Ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebileceği bu alana, şelaleye rahatça ulaşılabilmesi için bir de yürüyüş yolu ekledik. Tek temennimiz, misafirlerimizin burayı temiz tutarak koruması'' ifadelerini kullandı.
Şelalenin büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu ifade eden Kaya, ‘’Mağarayı andıran bir girişten geçtikten sonra sizi üzerinde doğal bir kubbe gibi duran devasa bir taş karşılıyor. İçerisi suyun etkisiyle her zaman serin ve ferah'' şeklinde konuştu.
Kayalardan dökülen suların etrafa saçılmasıyla mağara içinde sürekli bir yağmur havası oluşuyor. Yetkililer, bu büyüleyici manzarayı yakından görmek isteyenleri uyarıyor: Yanında su geçirmeyen ayakkabı veya yağmurluğu bulunmayan doğaseverlerin, bu serin mağarada birkaç dakika içinde sırılsıklam olmayı göze alması gerekiyor.
