Halk arasında ''kabulca'' adıyla biliniyor: Şifa deposu besin toprakla buluşturuldu

Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ekilen siyez buğdayı, sulanmadan ve gübre kullanılmadan, kar suyuyla yetişiyor. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu bilinen siyez buğdayının metabolizma dostu olduğu ve besin değeri bakımından zengin olduğu da ifade ediliyor.