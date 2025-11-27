Halk arasında ''kabulca'' adıyla biliniyor: Şifa deposu besin toprakla buluşturuldu
27.11.2025 08:50
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen coğrafi işaretli ürün siyez buğdayının ekimine başlandı.
Bölgede "kabulca", "kaplıca" veya "Hitit bulguru" olarak da bilinen siyez buğdayının ekimi, kar yağışı öncesinde çiftçiler tarafından gerçekleştirildi.
Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan ekilen siyez buğdayı, sulanmadan ve gübre kullanılmadan, kar suyuyla yetişiyor. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu bilinen siyez buğdayının metabolizma dostu olduğu ve besin değeri bakımından zengin olduğu da ifade ediliyor.
İhsangazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan Sebahattin Ciğerci, siyezin kendileri için önemli bir ürün haline geldiğini belirterek, "2025-2026 sezonu siyez ekimini tamamlamak üzereyiz. Hava sıcaklıklarının yüksek olması ve yağmurların az olmasından dolayı ekimi biraz geç tamamlamış bulunmaktayız" dedi.
Genç çiftçi Yasin Ciğerci ise atıl arazilerde ekmeye başladıkları siyezin şimdi Türkiye'nin her yerinden ilgi gördüğünü ifade ederek, "12 bin yıllık siyesi bugün toprakla buluşturuyoruz. Allah nasip ederse hasadını yaptıktan sonra taş değirmenimizde işleyip katma değerli ürünler haline getirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağız" diye konuştu.
