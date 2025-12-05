Halk arasında 'kırmızı elmas' adıyla biliniyor, sağlığa pek çok faydası var. Pazarda 40 liraya satılıyor
İzmir'in Menemen ilçesinde, kış sofralarının vazgeçilmezi ve şifa kaynağı olarak bilinen kırmızı pancarda hasat sezonu devam ediyor.
Özellikle turşu ve şalgam suyu yapımında kullanılan kırmızı pancar, tarladan sofralara uzanan yolculuğuna başladı. Menemen Ovası'nda binlerce dönüm arazide ekimi yapılan ve yılda ortalama 40 bin ton rekolte elde edilen ürünü toplamak için tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutuyor.
Yağışlı havaların ardından çamurlu tarlada güçlükle ilerleyen işçiler, pancarları tek tek topraktan sökerek temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Büyük bir titizlikle boylarına göre ayrılan pancarlar, çuvallara doldurularak kamyonlara yükleniyor.
Özellikle Adana ve Mersin bölgesindeki şalgam suyu fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılayan kırmızı elmas, kalitesi ve rengiyle ihracat kapılarını da aralıyor. Ancak üretimden tüketime uzanan zincirde oluşan fiyat farkı dikkat çekiyor. Üreticinin büyük emekle yetiştirdiği kırmızı pancar tarlada 10 TL'den alıcı bulurken, pazar tezgahlarında ve market raflarında ise fiyatı 40 TL'ye kadar çıkıyor.
Yanıköy'de baba mesleği olan tarımla yaklaşık 20 yıldır uğraştığını aktaran üretici Turgay Yıldırım, "Yağmur, soğuk ve çamur demeden çalışmaya devam etsek de ne yazık ki ürünümüz hak ettiği değeri bulamıyor. Yüksek girdi maliyetleri altında ezilen yine çiftçi oluyor'' dedi.
Yıldırım, "Ürünlerin paraya çevrilmesine kadar geçen 90-100 günlük sürede sabretmek zor geldiğinden, yeni nesil artık bu meşakkatli meslekle uğraşmak istemiyor" diye ekledi.
Tarım işçisi Helin Özgün ise "Pancarlar, havuzda çamurlarından arındırıldıktan sonra hale ve marketlere gönderilerek sofralarımıza ulaşıyor. Kana faydası olduğu için tüketilmesi tavsiye edilen bu sebze, haşlanıp sirke ve yağ ile soslayarak lezzetli bir şekilde yenebiliyor" ifadelerini kullandı.
Genel sağlık üzerinde pek çok faydası bulunan kırmızı pancar, hücre büyümesine ve işlevine yardımcı olan folat bakımından oldukça zengin. Folat, kan damarlarındaki hasarı kontrol etmede önemli bir rol oynayarak, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabiliyor.
İltihap hafifletici etkisiyle de ön plana çıkan kırmızı pancar, yüksek nitrik asit içeriğiyle kaslara kan akışını da hızlandırıyor. Öyle ki bazı sporcuların, egzersizden önce pancar suyu tüketmeye özen gösterdiği biliniyor. Yapılan araştırmalar, pancar suyu içmenin cilt sağlığı açısından iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Ancak pancarın, böbrek taşlarına yol açabilen oksalatlar içerdiğini de unutmamak gerekiyor. Böbrek taşı olanların pancardan uzak durması gerektiğini ifade eden uzmanlar, oksalatların gut hastalığı oluşumuna neden olabildiğinin altını çiziyor.
