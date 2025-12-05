Halk arasında 'kırmızı elmas' adıyla biliniyor, sağlığa pek çok faydası var. Pazarda 40 liraya satılıyor

Genel sağlık üzerinde pek çok faydası bulunan kırmızı pancar, hücre büyümesine ve işlevine yardımcı olan folat bakımından oldukça zengin. Folat, kan damarlarındaki hasarı kontrol etmede önemli bir rol oynayarak, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabiliyor.

İltihap hafifletici etkisiyle de ön plana çıkan kırmızı pancar, yüksek nitrik asit içeriğiyle kaslara kan akışını da hızlandırıyor. Öyle ki bazı sporcuların, egzersizden önce pancar suyu tüketmeye özen gösterdiği biliniyor. Yapılan araştırmalar, pancar suyu içmenin cilt sağlığı açısından iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.