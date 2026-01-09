Halk arasında ''nazar boncuğu'' olarak biliniyor. Sivas'ın gözleri dondu
09.01.2026 11:25
Son Güncelleme: 09.01.2026 11:31
İHA
Sivas’ta yan yana bulunan ve göze benzeyen Ağgöl ile Karagöl, soğuk havanın etkisiyle dondu.
Sivas il merkezine 53 kilometre, Zara ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Canova köyünde bulunan Ağgöl ve Karagöl, yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sivas’ın ‘Doğadaki iki gözü’ olarak bilinen göller, kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu. Yaz aylarında binlerce misafir ağırlayan göller, karla kaplı uçsuz bucaksız arazide mest eden bir görüntü sergiledi.
Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, ‘’Şu anda arkamızdaki gölün adı Ağ Göl. Vatandaşlarımız arasında 'nazar boncuğu' olarak da biliniyor. Genellikle yağmur suları ile doluyor'' şeklinde konuştu.