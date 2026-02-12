Halk arasında ''peç'' adıyla biliniyor. Tek ateşle tüm binayı ısıtıyor

Tarihi konakların yüksek tavan yapısı nedeniyle ısınmanın zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, "O zamanın şartlarında meşe ve gürgen gibi kalorisi yüksek odunla yakılan bu sistem, bu kadar geniş hacimli odaları mükemmel şekilde ısıtabiliyormuş'' dedi.

Duvarlarda herhangi bir patlama ya da çatlama görünmediğini belirten Yılmaz, modern doğalgazlı sistemler yaygınlaşmadan önce bu sistemin kentte konforlu şekilde kullanıldığını aktardı.