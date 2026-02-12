Halk arasında ''peç'' adıyla biliniyor. Tek ateşle tüm binayı ısıtıyor
Giresun’un tarihi Zeytinlik semtinde bulunan tescilli konaklardaki ısınma sistemi, üzerinden geçen bir asra rağmen görenleri hayran bırakıyor.
Giresun’un sivil mimari mirasının en değerli örneklerini barındıran Çınarlar Mahallesi Zeytinlik semtinde eski dönemlerin mühendislik zekasını yansıtan tarihi ısıtma sistemleri günümüzde kullanılmasa da bazı binalarda korunmaya devam ediyor.
Yaklaşık 120 yıl önce inşa edilen konaklarda kullanılan ve halk arasında "peç" olarak da bilinen bu sistem, hem tasarrufu hem de estetiği bir arada sunuyor.
TEK ATEŞLE TÜM BİNAYI ISITIYOR
Zeytinlik semtinde bir dönem hükümet konağı, karakol, okul, günümüzde ise kütüphane olarak kullanılan tarihi binada korunan sistemin bugünkü kalorifer sistemlerinin atası olduğu belirtildi.
Peç sistemiyle ilgili bilgi veren kütüphane görevlisi Yetgin Yılmaz, "Sistemin en dikkat çekici özelliği, duvarın içine gömülü, çift taraflı bir yapıya sahip olması. Yanma işlemi bir odadan gerçekleştiriliyor. Bu sistem çift yönlü. Bir tarafta yanma düzeneği varken, arka tarafta sadece dekoratif bir gövde devam ediyor'' dedi.
Yılmaz, sistemin odaları arkalı önlü ısıtmasının yanı sıra, bacanın gidişatı sayesinde üst katları da ısıtabildiğini ifade etti.
Tarihi konakların yüksek tavan yapısı nedeniyle ısınmanın zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, "O zamanın şartlarında meşe ve gürgen gibi kalorisi yüksek odunla yakılan bu sistem, bu kadar geniş hacimli odaları mükemmel şekilde ısıtabiliyormuş'' dedi.
Duvarlarda herhangi bir patlama ya da çatlama görünmediğini belirten Yılmaz, modern doğalgazlı sistemler yaygınlaşmadan önce bu sistemin kentte konforlu şekilde kullanıldığını aktardı.
