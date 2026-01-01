Halk arasında şifalı olduğuna inanılıyor. ‘Kral Kızı Hamamı' 2 bin yıldır ayakta
01.01.2026 13:28
İHA
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve halk arasında ‘Kral Kızı Hamamı' olarak da bilinen 2 bin yıllık Roma Hamamı, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Roma İmparatorluğu döneminde, yaklaşık 2 bin yıl önce inşa edildiği değerlendirilen hamam, Anadolu'da antik çağlardan günümüze kadar işlevini koruyarak ulaşan nadir yapılar arasında yer alıyor. Termal su kaynağı üzerine kurulan yapı, hem mimarisi hem de sürekli akan sıcak suyuyla dikkat çekiyor.
Sarıkaya Belediyesi'nde Roma Hamamı'nın sorumlu şefi olarak görev yapan Rasim Şahin, günlük ortalama 50 ile 200 arası ziyaretçi geldiğini belirtti. Şahin, okul gezisi için öğrencileri sıklıkla ağırlayan Roma Hamamı'na en son gelen ziyaretçilerin Fransız turistler olduğunu söyledi.
Sarıkaya Roma Hamamı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de önemli kaplıca merkezleri arasında yer aldı. Tarihi yapı, Cumhuriyet dönemindeki altyapı uygulamaları ile oldukça tahrip edilse de, büyük bir kısmı günümüze kadar ulaştı.
Hamam, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.
KRAL KIZI EFSANESİ
Efsaneye göre Roma krallarından birinin kızı, amansız bir hastalığa yakalanır. Kral, kızını birçok hekime götürse de çare bulamaz. Hastalığı ilerleyen kızın ayakları, zamanla tutmaz hale gelir. Babası, durumu kötüye giden kızını, ruh hali biraz olsun düzelsin diye Sarıkaya bölgesine gönderir. O dönem bataklık olan kaplıcalarda bir müddet vakit geçiren kızın sağlığı, yavaş yavaş düzelmeye başlar. Babası, kızının Sarıkaya'daki şifalı su sayesinde iyileştiğini düşünür. Buraya mermerden bir havuz yaptırır ve etrafı kesme büyük taşlarla çevrilir.
Bu efsane, halk arasında da suyun şifalı olduğunu yönündeki inanışı pekiştirmiştir.
