Halk arasında şifalı olduğuna inanılıyor. ‘Kral Kızı Hamamı' 2 bin yıldır ayakta

Efsaneye göre Roma krallarından birinin kızı, amansız bir hastalığa yakalanır. Kral, kızını birçok hekime götürse de çare bulamaz. Hastalığı ilerleyen kızın ayakları, zamanla tutmaz hale gelir. Babası, durumu kötüye giden kızını, ruh hali biraz olsun düzelsin diye Sarıkaya bölgesine gönderir. O dönem bataklık olan kaplıcalarda bir müddet vakit geçiren kızın sağlığı, yavaş yavaş düzelmeye başlar. Babası, kızının Sarıkaya'daki şifalı su sayesinde iyileştiğini düşünür. Buraya mermerden bir havuz yaptırır ve etrafı kesme büyük taşlarla çevrilir.

Bu efsane, halk arasında da suyun şifalı olduğunu yönündeki inanışı pekiştirmiştir.