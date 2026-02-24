Hamside Ramazan bereketi. 39 adeti 1 kiloya denk geliyor, kilosu 100 TL
24.02.2026 12:08
İHA
Karadeniz'deki hamsi bereketi, balıkçı tezgahlarını şenlendirirken vatandaşın da yüzünü güldürdü.
Karadeniz açıklarında son 10 gündür artan av miktarıyla birlikte hamsiler, tekrardan balıkçı tezgahlarında yerini alırken alıcılarıyla da buluştu. Balıkçılar uzun süredir bu denli iri ve pullu hamsi görmediklerini belirterek Ramazan ayıyla beraber satışların da hareketlendiğini söyledi.
KİLOSU 100 TL
Balıkçı Onurcan Köse, sezon başında hamsinin bol olduğunu ve çok sattıklarını anlatırken 1-1,5 aylık süreçte de hamsinin avının ve satışının seyrekleştiğini belirtti. 10 gündür de hamsinin tekrardan bereketlendiğini dile getiren Köse, balıkların 39 tanesinin 1 kiloya denk geldiğini ve kilosunun da 100 TL'ye satıldığını söyledi. Ramazan'dan önce günde 50 kasa hamsi satan Köse, Ramazan'da ise yine 50 kasa hamsi getirmeye devam ediyor.
VATANDAŞ MUTLU
Vatandaş uzun zaman sonra tekrar buluştukları hamsilerden hem görünüşleri hem de fiyatları itibariyle mutu. Hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinden somon 250 TL, çipura 450 TL, levrek ise 500 TL'den satışa sunuluyor.