Hamside Ramazan bereketi. 39 adeti 1 kiloya denk geliyor, kilosu 100 TL

Balıkçı Onurcan Köse, sezon başında hamsinin bol olduğunu ve çok sattıklarını anlatırken 1-1,5 aylık süreçte de hamsinin avının ve satışının seyrekleştiğini belirtti. 10 gündür de hamsinin tekrardan bereketlendiğini dile getiren Köse, balıkların 39 tanesinin 1 kiloya denk geldiğini ve kilosunun da 100 TL'ye satıldığını söyledi. Ramazan'dan önce günde 50 kasa hamsi satan Köse, Ramazan'da ise yine 50 kasa hamsi getirmeye devam ediyor.