Hamsiyi tahtından etti. Kilosu 100 TL'den satılıyor
30.12.2025 11:10
İHA
Doğu Karadeniz'de etkili olan fırtına, tezgahları da vurdu. Balıkçılar denize açılamayınca hamsinin yerini istavrit aldı.
Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin bu dönemlerde daha bol olması gerekirken artık çıkmadığını belirtti.
Çoğalmış, "Hamsi normal şartlarda soğuk havaları sever. Kar suyu vurduktan sonra daha da lezzetlenir. Ancak giderek azalmaya başladı'' dedi.
Yetiştirme balıkların her dönem tezgâhlarda bulunduğunu ancak hamsinin yokluğunun fiyatları etkilediğini söyleyen Çoğalmış, "Şu anda hamsi 100 TL, istavrit 100 TL, somon 300 TL, levrek 500-600 TL arasında satılıyor. Mezgit ise son günlerde çıkmadığı için 700-800 TL’den alıcı buluyor" şeklinde konuştu.
Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise ‘’Hamsi Gürcistan taraflarına gitti. Geri gelebilir ama eski bolluk olmaz" ifadelerini kullandı.
Fırtınanın balık avcılığını ciddi şekilde etkilediğini belirten Avcı, "Kar da yağsa, yağmur da yağsa avlanmada büyük sorun olmaz. Ancak fırtına olduğunda denize çıkılamıyor" dedi.
YASAL UYARI
TRABZON Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TRABZON Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.