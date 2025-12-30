Hamsiyi tahtından etti. Kilosu 100 TL'den satılıyor

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin bu dönemlerde daha bol olması gerekirken artık çıkmadığını belirtti.

Çoğalmış, "Hamsi normal şartlarda soğuk havaları sever. Kar suyu vurduktan sonra daha da lezzetlenir. Ancak giderek azalmaya başladı'' dedi.