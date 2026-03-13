Harcına Kabe toprağı katıldı. 177 yıldır boğaz kıyısını süslüyor
Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nın karşısında yer alan Çırağan Camisi, Osmanlı mimarisinin dikkat çeken ibadethaneleri arasında bulunuyor.
Küçük Mecidiye Camisi, Osmanlı Sultanı Abdülmecid tarafından 1849 yılında yaptırıldı. Aynı padişahın yaptırdığı camiler arasında Büyük Mecidiye Camisi (Ortaköy Camisi) de bulunduğu için yapı zamanla "Küçük Mecidiye Camisi" olarak anılmaya başlandı.
Çırağan Sarayı'nın yakınında olduğu için saray camisi olarak buradaki görevliler ve çevredeki korulukta çalışanlarca da kullanılıyordu.
Mimari açıdan kare planlı ve tek kubbeli bir yapıdan oluşan caminin girişindeki son cemaat yerinin iki yanında kasr-ı hümayun da bulunuyor.
Yuvarlak gövdeli minarenin şerefesi, ince sütunların oluşturduğu bir galeriyle çevrili olup kemerlerinde etkileri görülüyor. Cami, Osmanlı mimarisinde Batı etkilerinin giderek belirginleştiği dönemin örnekleri arasında yer alıyor.
Caminin iç mekanı ve kasr-ı hümayun bölümleri de dönemin zevkine uygun süslemelerle bezenirken, pembe renkli taşlardan yapılan minber, kürsü ile mihrap yapının mimari karakteriyle uyumlu bezeme anlayışını yansıtıyor.
Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Doğan, Küçük Mecidiye Camisi'nin mimari yapısını, hat ve tezyinatını anlattı.
Doğan, Sultan Abdülmecid Han tarafından 19. yüzyılda inşa ettirilen caminin birden fazla isimle anıldığını, bunlardan birisinin Çırağan, diğerinin de Küçük Mecidiye (Teşrifiye) olduğunu söyledi.
Camiye Çırağan denmesinin en önemli sebeplerinden birinin saraya çok yakın konumda bulunmasından kaynaklandığını aktaran Doğan, Sultan Abdülmecid Han tarafından daha sonraki yıllarda inşa ettirilen Ortaköy Camisi'nin bundan daha büyük olması dolayısıyla buraya "Küçük Mecidiye" de dendiğini kaydetti.
Doğan, ‘’Her ne kadar cami mimari unsurlar açısından barok özellikler sergilese de minaresinin şerefesi eklektik bir yapıya sahiptir. Küçük Mecidiye Camisi'nin özgün unsurlarından biri, sahip olduğu tek minaredir" ifadelerini kullandı.
Doğan, o dönemde artık mukarnasın yapılarda çok da fazla tercih edilmediğini bildiklerini fakat bu camide şerefeye geçişlerin mukarnaslarla sağlandığını anlattı.
Şerefede gotik kemer formunun hakim olduğuna dikkat çeken Doğan, ‘’Balyan ailesinden mimarların inşa ettiği ifade ediliyor ama hangisi olduğu kaynaklarda tam olarak kesin şekilde zikredilmiyor. Bununla birlikte gerek o dönem itibarıyla Müslüman olsun, gayrimüslim olsun Osmanlı mimarlarının her bir eserde farklı bir denemeye gittiklerini söylememiz mümkün. Yani yeniliklere çok açık olduğumuz bir süreçti'' şeklinde konuştu.
Doğan, Küçük Mecidiye Camisi'nin kitabesinin dönemin önemli devlet adamları ve şairleri arasında yer alan Ziver Bey'in kaleme aldığı bir manzum kitabe olduğunu, kendisinin Medine'deki vazifesi sırasında vefat edip Cennet'ül Baki'ye defnedildiğini belirtti.
HARCINA KABE TOPRAĞI İLAVE EDİLDİ
Doğan, 177 yıl önce inşa edilen Küçük Mecidiye Camisi'nin inşası sırasında Sultan Abdülmecid'in talebi üzerine Kabe'den toprak getirildiğini de sözlerine ekledi.
