Harcına Kabe toprağı katıldı. 177 yıldır boğaz kıyısını süslüyor

Doğan, ‘’Her ne kadar cami mimari unsurlar açısından barok özellikler sergilese de minaresinin şerefesi eklektik bir yapıya sahiptir. Küçük Mecidiye Camisi'nin özgün unsurlarından biri, sahip olduğu tek minaredir" ifadelerini kullandı.

Doğan, o dönemde artık mukarnasın yapılarda çok da fazla tercih edilmediğini bildiklerini fakat bu camide şerefeye geçişlerin mukarnaslarla sağlandığını anlattı.