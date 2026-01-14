Harcında su yerine süt kullanıldığı söyleniyor. Yaklaşık 3 bin yıldır ayakta
14.01.2026 13:17
İHA
Elazığ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte M.Ö 8. yüzyılda inşa edilen Harput Kalesi, beyaza büründü. Süt Kalesi olarak da bilinen yapı, hikayesiyle dikkat çekiyor.
Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde kendini gösterdi. Medeniyetler beşiği Harput Mahallesi beyaza büründü. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne kabul edilen bölgedeki Harput Kalesi de karlar altında kaldı.
Yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen Harput Kalesi, Urartular tarafından yapıldı. 200 yıl sonra ise Perslerin hakimiyetine geçti.
Rivayete göre kalenin yapımında kullanılan harca, su yerine süt eklendi. Bunun nedeninin ise o dönemde yaşanan su kıtlığı olduğu söyleniyor. Tarihi yapı, bazı kaynaklarda Süt Kalesi olarak da adlandırılıyor.
Kale hakkında bölge halkı arasında çeşitli söylentiler dolaşıyor. Çok sayıda dehlize sahip olduğu düşünülen mimaride, tavana kılla bağlı olan bir güğümün bulunduğuna ve güğüm yere düştüğünde kalenin yıkılacağına inanılıyor.
Elazığ Ovasına hakim bir bölgede inşa edilen Harput Kalesi, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresine alındı.
Günümüzde yapılan kazı çalışmalarında yapının içinde çeşitli zindanlar ve tedavi alanları olduğu keşfedildi.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.