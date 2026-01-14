Harcında su yerine süt kullanıldığı söyleniyor. Yaklaşık 3 bin yıldır ayakta

Yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen Harput Kalesi, Urartular tarafından yapıldı. 200 yıl sonra ise Perslerin hakimiyetine geçti.

Rivayete göre kalenin yapımında kullanılan harca, su yerine süt eklendi. Bunun nedeninin ise o dönemde yaşanan su kıtlığı olduğu söyleniyor. Tarihi yapı, bazı kaynaklarda Süt Kalesi olarak da adlandırılıyor.