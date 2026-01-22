''Harikalar Diyarı'' olarak da biliniyor. Alplerden sonra dünyanın en temiz ikinci havasına sahip

Marmara ve Ege bölgeleri arasında doğal bir sınır oluşturan ve mitolojideki adıyla "İda Dağı" olarak da bilinen Kazdağı, Biga Yarımadası'nda doğu-batı doğrultusunda uzanan yapısıyla bölgenin oksijen deposu olma özelliğini taşıyor. Yakın bölgedeki tek yüksek dağ kütlesi olan Kazdağı, ırmaklar tarafından açılan derin kanyonlarla parçalı bir yapı sergiliyor.

Özellikle Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldeleri, Alp Dağları'ndan sonra dünyanın en yüksek ikinci oksijen oranına sahip yeri olarak kabul ediliyor.