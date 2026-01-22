''Harikalar Diyarı'' olarak da biliniyor. Alplerden sonra dünyanın en temiz ikinci havasına sahip
22.01.2026 12:29
İHA
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan ve "harikalar diyarı" olarak nitelendirilen Kazdağı Milli Parkı, eşsiz coğrafi yapısı ile dikkat çekiyor.
Marmara ve Ege bölgeleri arasında doğal bir sınır oluşturan ve mitolojideki adıyla "İda Dağı" olarak da bilinen Kazdağı, Biga Yarımadası'nda doğu-batı doğrultusunda uzanan yapısıyla bölgenin oksijen deposu olma özelliğini taşıyor. Yakın bölgedeki tek yüksek dağ kütlesi olan Kazdağı, ırmaklar tarafından açılan derin kanyonlarla parçalı bir yapı sergiliyor.
Özellikle Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldeleri, Alp Dağları'ndan sonra dünyanın en yüksek ikinci oksijen oranına sahip yeri olarak kabul ediliyor.
Başta meşhur Şahinderesi Kanyonu olmak üzere, dağın derin vadileri ve kanyon yapısı, denizden gelen iyotlu havanın dağ iklimiyle karışmasına imkan sağlayan özel hava koridorları oluşturuyor. Bu coğrafi avantaj, bölgeyi hem oksijen oranı açısından zenginleştiriyor hem de bitki çeşitliliği için elverişli bir ortam sunuyor.
Oluşan özel iklim şartları, Kazdağı Milli Parkı'nı endemik türler açısından Türkiye'nin en önemli noktalarından biri haline getiriyor. Yapılan araştırmalara göre dağda, Türkiye'ye özgü 79 farklı bitki türü tespit edildi. Bu türlerden 29'unun ise dünyada sadece Kazdağı'nda yaşadığı belirlendi. Bölgenin sembolü haline gelen "Kazdağı Göknarı" ise bu endemik zenginliğin en başında yer alıyor.
Doğaseverlerin ve bilim insanlarının uğrak noktası olan Kazdağı Milli Parkı, barındırdığı bu zengin ekosistem ile korunması gereken en önemli doğal miraslar arasında gösteriliyor.
Hakkında pek çok söylence dolaşan Kazdağları hakkında bir diğer efsane de Afrodit'in ilk kez burada aşık olduğu yönünde. Bazı kaynaklarda Hera, Afrodit ve Athena'nın katıldıkları, Truva Savaşı'na yol açan o meşhur güzellik yarışmasının da Kazdağları'nda yapıldığı öne sürülüyor.
YASAL UYARI
BALIKESIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BALIKESIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.