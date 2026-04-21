Hasadı 3 ay sürüyor. Türkiye'de üretimi arttı, yoğun talep var

İzmir'de 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre 368 dekar alanda kuşkonmaz yetiştiriciliği yapılıyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, bitkinin su tüketimi az olan katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

Akdoğan, "Dönümde 10 ton civarı verim alınıyor. Bir de çok yıllık bir bitki, 10-15 yıl ürün veriyor. 3'üncü yılda pik seviyeye ulaşıyor" dedi.

Kuşkonmazın daha önceki yıllarda yurt dışından ithal edildiğini aktaran Akdoğan, "Çok fazla talep var. Tire'ye kuşkonmaz fidesi konusunda özel bir takviye vereceğiz'' diye konuştu.