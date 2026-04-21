Hasadı 3 ay sürüyor. Türkiye'de üretimi arttı, yoğun talep var
21.04.2026 12:08
DHA
Katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan ve Türkiye'de 16 ilde üretilen kuşkonmazda hasat tüm hızıyla sürüyor.
İzmir'de 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre 368 dekar alanda kuşkonmaz yetiştiriciliği yapılıyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, bitkinin su tüketimi az olan katma değeri çok yüksek bir ürün olduğunu söyledi.
Akdoğan, "Dönümde 10 ton civarı verim alınıyor. Bir de çok yıllık bir bitki, 10-15 yıl ürün veriyor. 3'üncü yılda pik seviyeye ulaşıyor" dedi.
Kuşkonmazın daha önceki yıllarda yurt dışından ithal edildiğini aktaran Akdoğan, "Çok fazla talep var. Tire'ye kuşkonmaz fidesi konusunda özel bir takviye vereceğiz'' diye konuştu.
Ömer Avinç, kuşkonmaz üretimine 2024'te başladıklarını belirterek "Şu anda 130 bin metrekareye ulaştık. Hedefimiz üretim alanımızı 200 bin metrekareye çıkarıp, kuşkonmazı Tire'den yurt içi ve yurt dışına göndermek" dedi.
Avinç, "Hasat ilkbaharın gelmesiyle başlıyor ve 3 ay sürüyor. Bütün üreticilere tavsiye ediyoruz. Üretim yapmak isteyenlere her türlü yardımı sağlayabiliriz" diye konuştu.
Sağlığa birçok faydası bulunan kuşkonmaz, başta A, C, E, K vitaminleri ile olmak üzere pek çok faydalı bileşik içeriyor. Folat yönünden de zengin olan bitkinin kalp sağlığını destekleyici, sindirim düzenleyici ve bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunuyor.
İdrar söktürücü tesiri de bulunan kuşkonmaz, aynı zamanda prebiyotik kaynağı besinler arasında yer alıyor. Ancak yine de düzenli tüketiminden önce bir uzmana danışılmasında fayda var.
