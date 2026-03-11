Hasadı her mevsim yapılıyor. Kilosu 200 liradan satışa sunuldu
Mart ayında kilosu 200 liraya alıcı bulan coğrafi işaretli Köprübaşı çileği, dört mevsim süren hasadı ve yoğun talebiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.
Manisa'nın en küçük ilçesi olan Köprübaşı'nda coğrafi işaretli çileğin üretimi dört mevsim aralıksız devam ediyor. Tadı, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken tescilli Köprübaşı çileği, mart ayında kilosu 200 liradan alıcı bulmaya başladı. Tarlaya gelen bazı alıcılar, çilekleri kendileri topladı.
İlçede yaklaşık 4 bin dekar alanda yetiştirilen Köprübaşı çileği, yaz ve kış aylarının ardından bahar ayında da hasat edilmeye devam ediyor. Büyük emekle toplanan çilekler, Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.
Üretici Selçuk Kayacan, Köprübaşı çileğinin hem açık arazide hem de sera altında yetiştirilebildiğini ifade ederek, fiyatların üreticiyi memnun ettiğini söyledi.
Çileğin kilosunun 200 liradan başladığını dile getiren Kayacan, "Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün. İlçemizde dört mevsim hasadı yapılabiliyor. Cebimiz para görüyor'' dedi.
Kayacan ayrıca Köprübaşı çileğinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini hatırlatarak, ürünün yıl boyunca aranır hale geldiğini vurguladı.
Köprübaşı'nda yaklaşık 500 üreticinin 4 bin dekarlık alanda çilek yetiştirdiği öğrenilirken, kış sezonunda üretimi artırmak için tünel sera çalışmalarının sürekli artarak devam ettiği bildirildi.
