Hasadı her mevsim yapılıyor. Kilosu 200 liradan satışa sunuldu

Manisa'nın en küçük ilçesi olan Köprübaşı'nda coğrafi işaretli çileğin üretimi dört mevsim aralıksız devam ediyor. Tadı, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken tescilli Köprübaşı çileği, mart ayında kilosu 200 liradan alıcı bulmaya başladı. Tarlaya gelen bazı alıcılar, çilekleri kendileri topladı.

İlçede yaklaşık 4 bin dekar alanda yetiştirilen Köprübaşı çileği, yaz ve kış aylarının ardından bahar ayında da hasat edilmeye devam ediyor. Büyük emekle toplanan çilekler, Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.