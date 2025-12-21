Hasadı sona erdi. Tarlada 30 TL, manavda 70 TL
21.12.2025 10:28
İHA
Hatay'da kuraklık nedeniyle tatlı patatesin verimi düştü. Tatlı patates, kilogram fiyatı tarladan 30 TL’ye satılırken manavlar da ise 70 TL’den alıcı buluyor.
Hatay'da tatlı patates hasadının sonuna gelindi.
Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi’nde çiftçilerin sökümüne başladığı tatlı patates, bilinen patatesin aksine bir tada sahip olmasıyla biliniyor.
Bölgede hasat edilerek Türkiye’nin dört bir yanına satılan tatlı patatesin hasadında sona gelinirken kilogram fiyatı tarlada 30 TL’den alıcı buluyor.
Vitamin bolluğuyla şifa deposu olan tatlı patates, kuraklık nedeniyle verim yarı yarıya düşerken manavlarda 50 TL ila 70 TL arasından satılıyor.
Kuraklık nedeniyle tatlı patateste verim yarı yarıya düştüğünü ifade eden çiftçi Fadıl Çiftçi, "Kuraklık çok etkiledi, verim yarı yarıya düştü." dedi.
