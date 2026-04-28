Hasat başarılı bulundu şimdi 250 bin adet üretilecek

Hatay Gıda, Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Abdurrahman Türkmen, ilçeye bağlı Serinyol Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çiftliğe ait üretim alanlarında yürütülen enginar hasadı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen incelemelerde; üretim süreçleri, hasat faaliyetleri ve ürün kalitesi hakkında değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Türkmen, kentte katma değeri yüksek tarımsal üretimin ve ihracata yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Türkmen, üretimin artırılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve ihracat potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da İl Müdürlüğünce kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.