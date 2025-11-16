Hasat başladı: Halde 15, pazarda 50 TL'ye görücüye çıktı
16.11.2025 11:42
İHA
İzmir’in Seferihisar ilçesinde Satsuma mandalinasının hasadı başladı. Mandalina halde 15 TL, pazarda ise 50 TL'ye satışa çıktı.
Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan Satsuma mandalinasının merkezi olarak bilinen Seferihisar'da hasat sezonu açıldı.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere gelen kadın işçiler gün boyunca, olgunlaşan mandalinaları ağaçlardan topluyor.
Sepetlenen ürünler, erkek işçiler tarafından küfelerle taşınarak kamyonlara yükleniyor. Hasadı tamamlanan mandalinalar, sevkiyata hazırlanarak İzmir ve çevre illerdeki pazarlara gönderiliyor.
135 BİN TON MANDALİNA
Türkiye'nin narenciye üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olan İzmir’de yılda ortalama 135 bin ton mandalina üretiliyor.
HALDE 15, PAZARDA 50 TL
Rekoltenin bu yıl beklenenden fazla olduğunu kaydeden Seferihisarlı çiftçiler, mandalinanın kilogramını hale 15 liradan sattıklarını, pazarda ise fiyatının ortalama 50 liraya kadar çıktığını belirtiyor.
