Hasta askerlerin sığınağıydı. Binlerce yıldır ayakta duruyor

Binlerce yıllık Pygela'dan, Agamemnon’un askerlerinin hastalık nedeniyle kaldığı bir kasaba olarak bahsediliyor.

Bazı kaynaklarda, Büyük İskender'in birliklerinin kentte konakladıklarından da söz ediliyor.

Önceki yıllarda alanda yüzey araştırmaları yürüten Doç. Dr. Aydın Erön, yerleşimin başlangıçta bir höyük niteliğinde kurulduğunu, daha sonra ise bir liman kenti anlayışıyla kuzeye doğru genişlemiş olabileceğini belirtti.