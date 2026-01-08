Hasta askerlerin sığınağıydı. Binlerce yıldır ayakta duruyor
08.01.2026 12:55
İHA
Kuşadası'nda bulunan Pygela Antik Kenti'ne ait nekropol, Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi sınırlarında yer alan Otuzbirler Mevkii Nekropolü'nün, Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmesine karar verildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, bölgenin bütüncül olarak korunarak geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.
Adagöl'ün hemen arkasında bulunan nekropol alanında Pygela'ya ait yeni bir kültür varlığının ortaya çıkabileceğini ifade eden Sürücü, nekropolün bulunduğu alanın, antik metinlerde bahsedilen Pygale'nin kuzeyinde yer aldığını söyledi.
Binlerce yıllık Pygela'dan, Agamemnon’un askerlerinin hastalık nedeniyle kaldığı bir kasaba olarak bahsediliyor.
Bazı kaynaklarda, Büyük İskender'in birliklerinin kentte konakladıklarından da söz ediliyor.
Önceki yıllarda alanda yüzey araştırmaları yürüten Doç. Dr. Aydın Erön, yerleşimin başlangıçta bir höyük niteliğinde kurulduğunu, daha sonra ise bir liman kenti anlayışıyla kuzeye doğru genişlemiş olabileceğini belirtti.
Buluntu ve kalıntılar, Roma ve Bizans dönemlerinde kentin limanın doğusunda yer alan alanlara doğru kaydığını gösteriyor. Adagöl’ün hemen arkasındaki bölgede bulunan nekropol de dikkate alındığında, bu alanda her an Pygela’ya ait yeni bir kültür varlığıyla karşılaşılabileceği göz önünde bulunduruluyor.
