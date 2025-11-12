Hasta olan babaannesi için Erciyes'ten kar getirtti
12.11.2025 15:41
DHA
Malatya’da yaşayan Sevilay Karabulut, hastanede tedavi gören babaannesi Zahide Karabulut’un isteği üzerine Kayseri Erciyes'ten özel şoklama yoluyla kar getirtti.
Malatya ve civarında kar bulamayan Sevilay Karabulut, basında Kayseri’nin Hacılar ilçesine özgü kar kuyusu geleneği haberini gördü. Karabulut, ilçede kar kuyusu olan Ahmet ve Mahmut Gengeç kardeşler ile irtibata geçti.
Kar kuyularında biten kar sonrası Gengeç kardeşler de Erciyes’in zirvesinden karı kaplara doldurarak, Sevilay Karabulut’un Kayseri’de yaşayan arkadaşı Avukat Sedat Karabulut’a teslim etti. Avukat Sedat Karabulut ise özel şoklama yaparak kar kütlelerini Malatya’ya gönderdi.
Böyle bir işe vesile oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Ahmet Gengeç, şunları söyledi:
“Malatya’dan bir kişi telefonla bize ulaştı. Numaramızı daha önce haberimizi yapan muhabir kardeşimizden aldığını, babaannesinin yoğun bakımda hasta olduğunu ve 3 gündür kendilerinden kar isteğini söyledi. Biz de kar kuyularında geçen hafta tamamen karın bittiğini söyledik. Sonradan da vicdanen rahatsız olduk. Kardeşim ile birlikte Erciyes’in zirvesindeki karlardan almak istedik. Zirvede tipi vardı. Ona rağmen kar doldurduk. Nefesimiz kesildi.''
Gengeç, bu tür isteklerin Kayseri’de olduğunu ama ilk defa şehir dışından böyle bir talep geldiğini anlattı.
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak için kışın karla doldurulan kuyular, bugün serinlemek amacıyla kullanılıyor.
