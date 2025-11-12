Hasta olan babaannesi için Erciyes'ten kar getirtti

Gengeç, bu tür isteklerin Kayseri’de olduğunu ama ilk defa şehir dışından böyle bir talep geldiğini anlattı.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak için kışın karla doldurulan kuyular, bugün serinlemek amacıyla kullanılıyor.