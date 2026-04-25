Hastanede işler uzayınca oğlunda kalmaya karar verdi, faciadan kurtuldu
25.04.2026 12:47
DHA
Trabzon'da meydana gelen heyelanda iki katlı evin yamaca bakan odaları toprak, kaya parçaları ve suyla doldu. Ev sahibi Hakkı Boz, o gün hastanede işleri uzayınca oğlunda kalmaya karar verdiği için faciayı görmedi.
Trabzon'da iki gündür etkili olan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar'da dün akşam saatlerinde toprağın yumuşamasıyla Hakkı Boz'a ait iki katkı evin arka kısmındaki arazide heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları evin arka duvarına birikti. Toprak kütlesi, evin duvar ve pencerelerini kırarak mutfağa ve yatak odasına doldu.
"HASTANEDE İŞLERİ UZAYINCA OĞLUNDA KALDI"
Evin içerisini su ve molozlar kapladı, sürüklenen eşyalar hasar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, heyelanın devam etme riskine karşı inceleme başlatıldı.
Ev sahibi Hakkı Boz'un kardeşi Hasan Boz, “Ağabeyim rahatsızlığı dolayısıyla dün doktora gitmiş, hastane işlemleri uzun sürünce de oğlunun evinde kalmıştı. O yüzden dün gece evinde değildi. Bugün dönecekti ama maalesef heyelandan dolayı dönemedi. Dün baya şiddetli bir yağmur yağınca ardından da böyle bir heyelanla karşılaştık” dedi.
Facianın gece saatlerinde meydana geldiğini anlatan Boz, “Sabah komşumuz aradı ve heyelan olduğunu söyledi. AFAD'tan ve Ortahisar Belediyesi’nden geldiler. Jandarma ekipleri de geldi, kaymakamımızda ilgilendi” diye konuştu.
Boz, “Devlet ilk aşamada gerekli hassasiyeti gösterdi. Heyelan suyla birlikte geldiği için havaların biraz düzelmesini bekliyorlar. İş makinelerini gönderip, eve dolan hafriyatı alacaklar” ifadesini kullandı.
"EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ"
Evin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Boz, şunları söyledi:
“Evin arka duvarları yıkıldı ve eşyalar tahrip oldu. İçinde durulacak bir vaziyet yok. Gerekli raporlar yazıldı. Gereken yapılacak. Ağabeyim, geçici olarak oğlunda kalacak çünkü başka bir evi yok. Evi yapılınca geri dönecek.”
Boz, ağabeyinin akciğer kanseri olduğunu belirterek “Hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Oğlunda kalmış olmasaydı, ağabeyim de hasar almış olacaktı. Yatak odaları arka taraftaydı. Hafriyatta zaten oradan eve dolmuş. Fındık ocakları bile evin içerisine girmiş, arka tarafta olan buzdolabı bile öne gelmiş” dedi.
