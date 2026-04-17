Hatay'da dron ile trafik denetimi
17.04.2026 09:59
İHA
Hatay'da dronlu trafik denetiminde toplam 70 bin TL ceza uygulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanımı, emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan ve eksikliği tespit edilen araç sürücülerine toplam 70 bin TL idari para cezası kesildi.
"KEŞKE BİLEREK GEÇSEYDİM"
Denetimde ceza alan sürücülerden İ.İ., kesilen cezaların yüksek olduğunu savunurken bu durumun insanlarda “nasıl ödeceğim” düşüncesi yaratarak psikolojik bir çöküşe neden olduğunu söyledi. 5 bin TL ceza alan sürücü sözlerini, "Ne kazandık ki ne ödüyoruz. Kırmızı ışıkta geçtiğim gerekçesiyle bu cezayı almışım, keşke bilerek geçseydim de en azından vicdanım rahat olsaydı" şeklinde noktaladı.
"ADALET OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Bir diğer ceza alan sürücülerden R.G. ise cezanın maddi boyutundan ziyade ehliyet puanına olumsuz yansımasına üzüldüğünü belirtti. Marketin önünden geçtiği için ceza aldığını savunan R.G. "Bu durumda bir adalet olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
