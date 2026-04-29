Hatay'da korkutan obruk. 9 günde 25 metre büyüdü
29.04.2026 12:53
DHA
Hatay İskenderun'da 9 gün önce oluşan metrelerce derinlikte obruğun çapı 35 metreden 60 metreye çıktı.
İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi inşaat çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında 20 Nisan günü 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu.
İhbarla bölgeye jeofizik mühendisleri ve çeşitli kurumlardan yetkililer sevk edildi.
Bölgede inceleme başlatılırken obruk, her geçen gün büyümeye devam etti.
Obruğun çapı 25 metre daha genişleyerek 60 metreye ulaştı.
İncelemede, yer altın suyundaki yükselme ve topraktaki genleşmenin durduğu belirlendi.
Bölgede incelemelerin devam ettiği, sahadaki olası risklere karşı zeminin röntgeninin çekildiği belirtildi.
