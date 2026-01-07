Hatay'da sahile gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü
07.01.2026 07:25
İHA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde yaşanan 10 metrelik çekilme, vatandaşları tedirgin etti. Deprem habercisi olduğundan şüphe edilen çekilme, havadan görüntülendi.
Akdeniz'e kıyısı bulunan Arsuz ilçesi sahilinde deniz çekilmesi yaşandı. Vatandaşların dikkatini çeken çekilme gözle görülür seviyede kendini hissettirdi.
Sabah saatlerinde sahile gelenler, deniz suyunun normalden belirgin şekilde çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı. Özellikle bölgede yaşayan ve her gün deniz kenarına gelen vatandaşlar, durumun nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasının endişeyi artırdığını ifade etti.
65 yaşındaki Bekir Gassal, "Sıkıntı denizden mi, başka bir yerden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz. Zaten büyük bir felaket atlattık. İster istemez insanın aklında soru işaretleri oluyor" dedi.
DEPREM HABERCİSİ OLABİLİR Mİ?
Uzmanlar, her deniz çekilmesinin deprem belirtisi olarak yorumlanmaması gerektiğini ifade ediyor. Deniz tabanında oluşan büyük depremler, suyun aniden çekilmesine neden olsa da, bu tarz durumları her zaman bir doğal afet ile ilişkilendirmemek gerekiyor.
Rüzgarın yönü, atmosfer basıncı, karasal su akışları ve yeraltı su kaynaklarının denizle etkileşimi gibi nedenler de deniz seviyesi üzerinde etkili olabiliyor. Özellikle poyraz gibi güçlü rüzgarlar, yüzeydeki suyu açık denize doğru sürükleyerek kıyıda su seviyesinin düşmesine yol açabiliyor.
YASAL UYARI
