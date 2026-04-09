Hatay'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

09.04.2026 10:50

DHA

Hatay'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı, konteyner kentleri su bastı.

Hatay'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü
DHA

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

 

Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, Antakya ilçesinde sele dönüştü.

Hatay'ı sağanak vurdu: Yollar göle döndü 1
DHA

Selle birlikte göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı, tek katlı ev ve iş yerlerini su bastı.

 

Bazı konteyner kentler de su altında kaldı. Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarırken, su basan evlerde de tahliye çalışması yapıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

HATAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. HATAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.