Havalar ısınınca hasadı başladı. Bölge ekonomisine katkı sağlıyor
16.04.2026 16:16
DHA
İzmir'in Tire ilçesinde organik çilek hasadı başladı. Üretimde kadınlar aktif rol oynuyor.
Bölgede, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023 yılında hayata geçirilen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesi kapsamında organik çileklerde hasat dönemi başladı.
İlk etapta 3 kadın üretici ve 6 dekar alanda başlatılan projede, üretim alanı ve üretici sayısında artış yaşandı.
Projede 2026 yılı itibarıyla üretici sayısı 7'ye, üretim alanı ise 12 dekara ulaştı. Kadın üreticiler tarafından yetiştirilen organik çileklerin, bölge ekonomisine katkı sağladığı belirtildi.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan çilekte hasadın başladığını dile getirerek, "Tire bölgesi süt ağırlıklı bir ilçemiz. 7 üretici örnek çilek bahçeleri kurdu. Çok da iyi gidiyor. Sütün haricinde de bir şey üretilebileceğini gördüler. Çok fazla talep almaya başladık" ifadelerini kullandı.
Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bakanlık olarak fide de satış ve pazarlamada desteklerimiz devam edecek. Ürün çeşidini artırmaya çalışıyoruz. Bunlar da kadın üreticiler için farklı oluyor. Güçleniyorlar ve talepleri artıyor. Bu da bize güç veriyor.”
Tire'de Karateke köyünde yaşayan 48 yaşındaki Nazmiye Öztürk ise 4 yıl önce projeye katıldığını, bu yıl 3'üncü hasadını gerçekleştirdiğini belirtip, "Köyümüzde hiç çilek üretimi yoktu. Ovamızda ilk defa çilek ektik, çok da güzel bir sezon geçirdik'' dedi.
Kadın üreticilere örnek olduklarını belirten Öztürk, ‘’Ben yıllarca hayvancılıkla uğraştım. Keşke daha önceden başlasaydım, çilek üretimi oldukça keyifli. Organik yaptığımız için de ayrı bir güzelliği var'' şeklinde konuştu.
YASAL UYARI
İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.