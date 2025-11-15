Havalar soğuyunca satışları patladı, tezgahın en tercih edilen balıklarından

Bu sene vatandaşların özellikle hamsiye talebinin çok fazla olduğunu belirten Yıldırım, “Hamsi fiyatları 80 TL. Bol miktarda mezgit, barbun, istavrit gibi her çeşit balığımız var. Geçen sene palamut ve çinekop çok ağırlıklıydı. Bu sene hamsi çok fazla var. Kışın balıklara talep çok olduğu için ortalama 200-300 kilo arası günlük balık satışı yapıyoruz” şeklinde konuştu.