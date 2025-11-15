Havalar soğuyunca satışları patladı, tezgahın en tercih edilen balıklarından
15.11.2025 14:55
DHA
Samsun'da balıkçı tezgahları, havaların soğumasıyla birlikte hamsi ile doldu. Kilogram fiyatı 80 liradan satılan hamsi, vatandaşlardan da yoğun talep görüyor.
Av yasağının sona ermesi ve havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahları, hamsi ile doldu. Kilogram fiyatı 80 TL'ye satılan hamsi, yoğun ilgi görüyor.
35 yıldır balıkçılık yapan Talat Beyazıt Yıldırım, bu sene satışların iyi olduğunu ve havaların soğumasıyla beraber daha da arttığını belirtti.
Bu sene vatandaşların özellikle hamsiye talebinin çok fazla olduğunu belirten Yıldırım, “Hamsi fiyatları 80 TL. Bol miktarda mezgit, barbun, istavrit gibi her çeşit balığımız var. Geçen sene palamut ve çinekop çok ağırlıklıydı. Bu sene hamsi çok fazla var. Kışın balıklara talep çok olduğu için ortalama 200-300 kilo arası günlük balık satışı yapıyoruz” şeklinde konuştu.
15 yıldır balıkçılık yapan Muhammet Kıyak, havanın soğumasıyla beraber hamsinin geçtiğimiz haftalara göre daha irileştiğini ve daha çok yağlandığını dile getirdi.
Vatandaşların özellikle hamsi başta olmak üzere mezgit ve barbun tercih ettiğini belirten Kıyak, "Somon balığının kilosu 150 TL, levrek 500 TL, çupra 450 TL'dir" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.
