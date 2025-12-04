Havalar soğuyunca tezgahların gözdesi oldu, şifalı besinin kilosu 175 lira
04.12.2025 11:09
İHA
Tekirdağ'da havaların sertleşmesiyle seyyar arabaların incisi tekrardan yerini aldı. Kilosu 175 liradan satılan kestaneler alıcılarıyla buluşmaya başladı.
Kışın gelmesiyle Süleymanpaşa'da kestane kokuları yeniden yükseldi. Havaların soğumasıyla beraber kestaneler, seyyar arabalardaki yerini almaya başladı. Kilosu 175 liradan satılan kestaneler hem fiyatıyla hem de tadıyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Havalar soğudukça vatandaşlar, kestane kuyruğuna giriyor.
"Günde 500-600 kilo satıyoruz"
Kestaneci Orhan Akbaş yaptığı açıklamada, "Kestane sezonumuz açılmıştır her derde deva. Kalp atışını düzenler. Özel kış yiyeceğimiz talep çok. Günde ortalama 500-600 kilo satıyoruz. Vatandaşımız severek tüketiyor. Kış meyvesi kilosu 175 liradan satıyoruz" dedi.
