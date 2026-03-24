Havayla temas edince sertleşiyor. Geçmişte şifa kaynağıydı, şimdi parmakları süslüyor
24.03.2026 11:25
İHA
İnsanoğlunun bilinen en eski süs eşyalarından olan Oltu Taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinde yöre insanının emeği ile yer altından binbir güçlükle çıkarılıyor.
Oltu taşının saklanması ve şekil verilmesi ayrı bir özen gerektiriyor. Her usta bir heykeltıraş titizliğinde çalışıp, yumuşak Oltu Taşı'nı çifte su verilmiş bıçakla yontup zımparalayarak şekil veriyor. Tebeşir tozu ve zeytinyağı ile cilalanan taşlar, kolyeden küpeye, sigaralıktan yüzüğe pek çok süs eşyasına dönüşüyor.
TARİHİ BRONZ ÇAĞI'NA UZANIYOR
Oltu Taşı, fosilleşmiş reçine veya ağaç gövdelerinden oluşan yumuşak bir linyit türüdür. En yaygın rengi siyahtır ancak nadiren gri veya yeşilimsi tonlara da rastlanır.
Tarihi Bronz Çağı’na kadar uzanan Oltu Taşı, zengin Romalıların mücevher ve değerli süs eşyalarında tercih ettiği bir malzemeydi. Geçmişte tesbihler, kutsal emanet sandıkları ve heykeller bu siyah taş kullanılarak yapılırdı.
Yazılı kaynaklara göre, 17. yüzyılda Oltu Taşı tozu doktorlar tarafından ilaç niyetine kullanılmıştır. Taş, en parlak dönemini ise Viktorya Dönemi’nde (1837–1901) yaşamıştır. İngiltere Kraliçesi Viktorya, kocası Prens Albert’in yasını tutarken hayatının sonuna kadar Oltu Taşı mücevherler takmış ve bu, dönemin modasını belirlemiştir. O dönemde, gücü yeten herkes Oltu Taşı’ndan yapılmış yüzük, broş ve kolyeleri taşımaya başlamıştır.
Oltu Taşı cevheri, çok ince ve zaman zaman kırılmış damarlar hâlinde bulunduğu için bol miktarda çıkarılamaz. Topraktan çıktığında oldukça yumuşak olan taş, hava ile temas edince hemen sertleşir. Bu nedenle, galeriden çıkarıldıktan sonra cilalanana kadar mutlaka nemli bir ortamda saklanır.
Büyük emekle çıkarılan bu değerli taş, küçük atölyelere gönderilir. Atölyelerde, tasarlanan süs eşyalarına göre özenle sınıflandırılan taş, el çarkıyla işlenir. İşin püf noktası, taşın yumuşak ve nemli kalmasını sağlamaktır. Bu yüzden işlenecek miktar su içinde korunurken, geri kalan taşlar yeniden toprağa gömülerek saklanır.
Oltu Taşı’ndan en çok üretilen ve en çok bilinen ürün, hiç kuşkusuz tesbihlerdir. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Oltu Taşı tesbihler, elde çekildikçe daha da parlak ve güzel bir hâle gelir. 33’lük tesbihler “tek sayı”, 99’luk olanlar ise “uç sayı” olarak adlandırılır. Gümüş işlemelerine göre tesbihler “kuka” (yuvarlak), “kızılcık”, “mercimek” veya “kesme” gibi isimler alır.
Oltu Taşı, işlenmesi kolay, hava ile temas ettikçe sertleşen ve kullanıldıkça parlayan özel bir cevherdir. Hava gazında alev alabilir ve geriye az miktarda kül bırakır. Yanma sırasında aniden soğutulursa camlaşır ve kalıp hâline gelir. Ayrıca sürtünme ile elektriklenir ve hafif cisimleri çekme özelliğine sahiptir.
