Havayla temas edince sertleşiyor. Geçmişte şifa kaynağıydı, şimdi parmakları süslüyor

Oltu taşının saklanması ve şekil verilmesi ayrı bir özen gerektiriyor. Her usta bir heykeltıraş titizliğinde çalışıp, yumuşak Oltu Taşı'nı çifte su verilmiş bıçakla yontup zımparalayarak şekil veriyor. Tebeşir tozu ve zeytinyağı ile cilalanan taşlar, kolyeden küpeye, sigaralıktan yüzüğe pek çok süs eşyasına dönüşüyor.

TARİHİ BRONZ ÇAĞI'NA UZANIYOR

Oltu Taşı, fosilleşmiş reçine veya ağaç gövdelerinden oluşan yumuşak bir linyit türüdür. En yaygın rengi siyahtır ancak nadiren gri veya yeşilimsi tonlara da rastlanır.

Tarihi Bronz Çağı’na kadar uzanan Oltu Taşı, zengin Romalıların mücevher ve değerli süs eşyalarında tercih ettiği bir malzemeydi. Geçmişte tesbihler, kutsal emanet sandıkları ve heykeller bu siyah taş kullanılarak yapılırdı.

Yazılı kaynaklara göre, 17. yüzyılda Oltu Taşı tozu doktorlar tarafından ilaç niyetine kullanılmıştır. Taş, en parlak dönemini ise Viktorya Dönemi’nde (1837–1901) yaşamıştır. İngiltere Kraliçesi Viktorya, kocası Prens Albert’in yasını tutarken hayatının sonuna kadar Oltu Taşı mücevherler takmış ve bu, dönemin modasını belirlemiştir. O dönemde, gücü yeten herkes Oltu Taşı’ndan yapılmış yüzük, broş ve kolyeleri taşımaya başlamıştır.