Hayvan yemi olarak kullanılıyordu şimdi özgün tasarımlar yapılıyor
22.12.2025 13:38
İHA
Ordu'da hayvan yemi ve atık olarak görülen mısır kabuklarını titizlikle temizlenip özgün tasarımlar haline getiriliyor.
ÖZGÜN TASARIMLAR
Ordu Olgunlaşma Enstitüsü Bitkisel Örücülük Atölyesinde usta öğreticiler, hasat sonrasında üreticiden temin edilen mısır kabuklarını uzun ve zahmetli bir hazırlık sürecine alıyor. Kurutma, ayıklama ve ıslatma işlemlerinden geçirilen mısır kabukları, ince şeritler halinde kesilerek ip formuna getiriliyor. Elde edilen doğal ipler; geleneksel örme teknikleri ve tasarım atölyelerinde işlenerek ev aksesuarları, sofra ve mutfak takımları, aydınlatma ürünleri ve zemin kullanımına yönelik özgün parçalar haline getiriliyor.
ANADOLU MİRASI
Enstitünün usta öğreticilerinden Mehtap Eren, mısır kabuğunun geçmişte Anadolu'da sıklıkla kullanıldığına dikkat çekti. Eren, "Atalarımız mısır kabuklarını gündelik yaşamın doğal bir parçası olarak kullanmış. Yer paspaslarından tarımsal kurutma alanlarına kadar pek çok işlevi olmuş. Ancak zamanla bu bilgi unutulmuş. Biz Ordu Olgunlaşma Enstitüsü olarak, bu kültürel mirası sadece sergilemekle yetinmiyor; yaşayan, kullanılan ve tasarıma dönüşen bir üretim modeliyle geleceğe taşıyoruz" dedi.
KÜLTÜR HER ÜRÜNLE NESİLLERE AKTARILIY0R
Üretilen her parçada gelecek nesillere bir kültür aktarılıyor. Kültür kodlarının gizli olduğu mısır kabuklarının ip formu emekle örülüyor. Usta öğretici Zeliha Bektaş da mısır kabuğunun doğal yapısına uygun tekniklerle işlendiğini belirterek, üretim sürecinde emeğin yoğun olduğuna vurgu yaptı. Bektaş, "Mısır kabukları üreticilerimizden geliyor. Kurumumuzda yeniden işlenebilir hale getiriyoruz. İp formuna dönüştürdüğümüz kabukları, tasarlanan ürünlere göre örüyoruz. Ortaya çıkan her parça sadece bir ev ürünü değil, geçmişten bugüne taşınan bir üretim kültürünün yansıması. Zor bir zanaat ama severek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
