Hayvan yemi olarak kullanılıyordu şimdi özgün tasarımlar yapılıyor

Enstitünün usta öğreticilerinden Mehtap Eren, mısır kabuğunun geçmişte Anadolu'da sıklıkla kullanıldığına dikkat çekti. Eren, "Atalarımız mısır kabuklarını gündelik yaşamın doğal bir parçası olarak kullanmış. Yer paspaslarından tarımsal kurutma alanlarına kadar pek çok işlevi olmuş. Ancak zamanla bu bilgi unutulmuş. Biz Ordu Olgunlaşma Enstitüsü olarak, bu kültürel mirası sadece sergilemekle yetinmiyor; yaşayan, kullanılan ve tasarıma dönüşen bir üretim modeliyle geleceğe taşıyoruz" dedi.