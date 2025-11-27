Hayvanları soğuktan koruma çabası

Besiciler 50 çadır, toplamda 500 büyükbaş ve 2 binden fazla küçükbaş hayvan olduğunu belirtti. Hayvanlar kar yağdıktan sonra günde üç kez yem, saman ve arpayla beslenecek. Bölge yaklaşık 5 ay boyunca karla kaplanıyor. Hayvanlar için ahır olarak kurulan çadırların bir bölümünü besiciler ev olarak kullanıyor.

Besiciler zor ve masraflı olmasına rağmen hayvancılık yapmayı seviyor.