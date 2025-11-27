Hayvanları soğuktan koruma çabası
27.11.2025 12:40
Küçükbaş hayavn yetiştiriciliği geçim kaynağı olan besiciler, havaların soğumasıyla hayvanlarını korumak için meralara çadır kurdu.
Muş'ta gün boyunca meralarda otlatılan hayvanları havanın kararmasıyla düşen sıcaklıklara karşı korumak için besiciler çadır kurdu. Besiciler hayvanlarının bakımlarını bu çadırlarda gerçekleştiriyor.
HEM EV HEM AHIR OLARAK KULLANILIYOR
Besiciler 50 çadır, toplamda 500 büyükbaş ve 2 binden fazla küçükbaş hayvan olduğunu belirtti. Hayvanlar kar yağdıktan sonra günde üç kez yem, saman ve arpayla beslenecek. Bölge yaklaşık 5 ay boyunca karla kaplanıyor. Hayvanlar için ahır olarak kurulan çadırların bir bölümünü besiciler ev olarak kullanıyor.
Besiciler zor ve masraflı olmasına rağmen hayvancılık yapmayı seviyor.
OTLAR KIŞIN KAR ALTINDA KALIYOR
Besici Hakan Oğlago ise yüksek kesimlerde otların kar altında kaldığını ifade ederek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Köyümüz merkeze 35 kilometre uzaklıkta. Yüksek kesimlere kar yağdıktan sonra hayvanlarımızı daha uygun otlaklara indirdik. Akşam saatlerinde çadırlara getirerek soğuktan korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.