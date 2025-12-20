Hem göze hem beyne iyi geliyor, tescilli lezzetten vazgeçilemiyor
20.12.2025 16:38
Son Güncelleme: 20.12.2025 16:50
Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Kahramanmaraş'a özgü kelle paça çorbası, kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldı.
Yüzyıllardır Maraş mutfağının önemli bir parçası olan Maraş kelle paça, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2011 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Kış aylarında yoğun talep gören ürün, kentteki paça salonlarında vatandaşlardan tarafından çokça tüketiliyor.
Maraş kelle paça, özellikle gece ve sabah saatlerinde tercih ediliyor. Kent genelindeki paçacılarda havaların soğumasıyla birlikte müşteri sayısında artış yaşandığı gözlemleniyor.
Paçacı ustası Remzi Ulaş, "Elimizden geldiğince paçamızı dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle çocukların kemik gelişiminde etkilidir. Kırık ve çıkıklara iyi gelir'' dedi.
Vatandaşlardan Mahmut Kaptanoğlu ise "Göz ve beyin için faydalıdır. Siyah paça furyası yoğunlaştı ama karışık paçanın daha lezzetli olduğunu iddia ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kelle paça çorbasının, içerdiği protein, vitamin ve mineraller sayesinde genel sağlık üzerinde belirli faydalar sağladığı biliniyor. Yöresel lezzette kolajen, kalsiyum ve magnezyum gibi kemik gelişimine destek olan bazı besin öğeleri de yer alıyor.
Bazı kaynaklarda çorbanın hücre onarma ve yenileme özelliği sayesinde görme yetisini güçlendirebildiği ifade ediliyor.
Kelle paça çorbasında bulunan omega-3 yağ asitleri, beyin gelişimi üzerinde de olumlu etkiler yaratabiliyor.
Çorbanın içinde bulunan sarımsak, sirke ve limonun soğuk algınlığına iyi geldiği belirtilirken, antioksidan içeriği ise vücuda etki eden enfeksiyonları azaltıyor.
