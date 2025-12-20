Hem göze hem beyne iyi geliyor, tescilli lezzetten vazgeçilemiyor

Kelle paça çorbasının, içerdiği protein, vitamin ve mineraller sayesinde genel sağlık üzerinde belirli faydalar sağladığı biliniyor. Yöresel lezzette kolajen, kalsiyum ve magnezyum gibi kemik gelişimine destek olan bazı besin öğeleri de yer alıyor.

Bazı kaynaklarda çorbanın hücre onarma ve yenileme özelliği sayesinde görme yetisini güçlendirebildiği ifade ediliyor.

Kelle paça çorbasında bulunan omega-3 yağ asitleri, beyin gelişimi üzerinde de olumlu etkiler yaratabiliyor.

Çorbanın içinde bulunan sarımsak, sirke ve limonun soğuk algınlığına iyi geldiği belirtilirken, antioksidan içeriği ise vücuda etki eden enfeksiyonları azaltıyor.