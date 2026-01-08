Hem öksürüğü kesiyor hem enerji veriyor. Şifalı besinin fazlası zarar

Her ne kadar genel sağlık üzerinde çeşitli faydalar sağlasa da, beyaz balın mikrobiyal içeriği nedeniyle tamamen masum olmadığı ve bilinçsiz tüketiminin botulizme yol açabileceği ifade ediliyor. Nörolojik bir hastalık olan botulizm, felç riskini artırmasının yanı sıra nefes darlığına da sebep olabiliyor.

Bazı kaynaklarda, özellikle 1 yaşın altındaki çocukların ve bağışıklık sistemi zayıf olan yetişkinlerin beyaz bal tüketiminden kaçınması gerektiği belirtiliyor.