Hem öksürüğü kesiyor hem enerji veriyor. Şifalı besinin fazlası zarar
08.01.2026 14:12
İHA
Düzce'de halk arasında "beyaz bal" olarak bilinen kristalize bal, genel sağlık üzerindeki faydalarıyla dikkat çekiyor.
Halk arasında genellikle "şekerlenmiş bal" olarak bilindiği için mesafeli durulan doğal ürün, hem kahvaltı sofralarını süslüyor hem de doğal içeriğiyle şifa kaynağı olarak görülüyor.
Düzceli esnaf Yunus Emre Söğüt, "Polenlerin bal içerisinde eşit şekilde dağılmasıyla kristalleşme homojen bir yapı kazanıyor'' dedi.
Kristalize olan balın bozulmuş ya da kalitesiz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Söğüt, bu durumun balın doğal yapısının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.
Beyaz balın, vücuttaki serbest radikallerle savaşan ve oksidatif stresi azaltan antioksidanlarla dolu olduğu ifade ediliyor.
Araştırmalar, beyaz bal da dahil olmak üzere çiğ balın etkili bir öksürük kesici olduğunu ortaya koyuyor.
Bazı kaynaklarda, beyaz balın içerdiği doğal şekerlerin hızlı bir enerji artışı sağladığı belirtiliyor.
BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT
Her ne kadar genel sağlık üzerinde çeşitli faydalar sağlasa da, beyaz balın mikrobiyal içeriği nedeniyle tamamen masum olmadığı ve bilinçsiz tüketiminin botulizme yol açabileceği ifade ediliyor. Nörolojik bir hastalık olan botulizm, felç riskini artırmasının yanı sıra nefes darlığına da sebep olabiliyor.
Bazı kaynaklarda, özellikle 1 yaşın altındaki çocukların ve bağışıklık sistemi zayıf olan yetişkinlerin beyaz bal tüketiminden kaçınması gerektiği belirtiliyor.
