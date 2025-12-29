Hem yaprağı hem dalı şifa kaynağı. Fiyatıyla yüz güldürdü

Serada karadut üreten Bayram Şeker, ilk yıllarda bazı zorluklar yaşadıklarını ancak sonraki dönemlerde verimin arttığını ifade etti.

Şeker, "Dut ürününe alternatif ürün denedik ve başarılı olduk. Ürünlerimizi hem yurt içinde büyükşehirlere hem de yurt dışına gönderiyoruz" dedi.