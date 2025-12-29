Hem yaprağı hem dalı şifa kaynağı. Fiyatıyla yüz güldürdü
29.12.2025 16:21
DHA
Mersin’in Silifke ilçesinde hasadına başlanan karadut, genel sağlık üzerindeki faydaları ve 130 TL'lik fiyatı ile üreticinin yüzünü güldürdü.
Silifke ilçesinde dut üretimine alternatif olarak yetiştirilen karadut, 250 dönümde örtü altında yetiştiriliyor. Sezon başında 180 TL'den alıcı bulunan meyve, hasatla birlikte 130 TL'ye satılmaya başlandı.
Serada karadut üreten Bayram Şeker, ilk yıllarda bazı zorluklar yaşadıklarını ancak sonraki dönemlerde verimin arttığını ifade etti.
Şeker, "Dut ürününe alternatif ürün denedik ve başarılı olduk. Ürünlerimizi hem yurt içinde büyükşehirlere hem de yurt dışına gönderiyoruz" dedi.
''YIKAMADAN RAHATLIKLA TÜKETİLEBİLİR''
Üretici Mehdi Şeker ise üretimde zirai ilaç kullanmadıklarını vurguladı.
Doğal karışımlar hazırlayarak sinek ve böcek gibi zararlılarla mücadele ettiklerini söyleyen Şeker, "Ürünlerimiz dalından koparılıp yıkanmadan rahatlıkla tüketilebilir" diye konuştu.
Bilimsel adı ‘’Morus nigra'' olan karadutun dalları ve kök kabuğu, ilaç yapımında kullanılıyor.
Karadut meyvesi, müshil etkisi gösterebilen pektin içeriyor. Dallarındaki kimyasallar ise kan şekerini düşürücü etkiye sahip.
Birçok kişi, karadutu kabızlık, menopoz semptomları ve burun akıntısı gibi rahatsızlıklar için kullansa da bu kullanımları destekleyen yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor.
