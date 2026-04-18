Her derde deva. Kilosu 100 TL'den satılıyor, binbir güçlükle toplanıyor
18.04.2026 12:37
İHA
Van'da karların erimesi ve baharın gelmesiyle kendiliğinden yetişen çiriş otu, halk tarafından şifa kaynağı olarak biliniyor.
Van ve çevresinde bahar aylarında dağların yüksek kesimlerinde kendiliğinden yetişen çiriş otu, tezgahlarda yerini almaya başladı. Doğadan toplanan ve birçok ailenin de geçim kaynağı olan şifalı ot, tezgahlarda kilosu 100 TL'den alıcılarıyla buluşuyor. Özellikle çorba, pilav, börek ve çeşitli sulu yemeklerde tercih edilen çiriş otunun, bölge halkı tarafından birçok hastalığa karşı koruyucu olduğu söyleniyor.
HER DERDE DEVA
Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle hasatın geçen yıla göre biraz geciktiğinden bahseden satıcı Emrullah Savur, normal şartlarda ürünlerin 10 gün önce gelmesi gerektiğini söyledi. Otun karaciğere, akciğere, bağırsaklara tansiyona ve şeker hastalığına iyi geldiğinin altını çizen Savur, otun piştiği zaman büzüşmesi nedeniyle insanların en fazla bu ottan 5 veya 6 kilo aldıklarını söyledi.
TOPLANMASI ZAHMETLİ
Çiriş otunun dağlardan toplanmasının çok zahmetli olduğunu dile getiren Savur şöyle anlatmaya devam etti:
“İnsanlar kilometrelerce yol gidip o dağlara çıkıyor; o yüksekliği bir binanın katlarıyla kıyaslayın, öyle bir emek var. İnşallah daha güzel olur. Henüz sirmo, mendi, kenger ve uşkun (yayla muzu) gibi bitkiler yeni yeni başlıyor, daha fazlası da gelecek inşallah. Bir haftaya kadar uşkun (yayla muzu) da çıkar. Tabii bu sene yağış çok olduğu için inşallah daha bereketli ve daha güzel olur.”
