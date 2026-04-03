Her direkte bir yuva var. Kışın geliyorlar 60 haneli köyün simgesi oldular
03.04.2026 10:18
İHA
Amasya'da bir köyün elektrik direkleri, leyleklerin yuvasına dönüştü. Bu köyde leyleklere taş atmak, leylekleri ürkütmek yasak.
Suluova ilçesine bağlı 60 haneli Saygılı köyünde, mart ayından itibaren Afrika'dan göç eden leylekler “Hacı baba leylekleri geldi” sözleriyle sevinçle karşılanıyor. Köydeki elektrik direklerini evleri haline getiren ve yavrularını besleyip büyüten leylekler, havaların soğumasıyla birlikte ağustos ayından itibaren Afrika'ya geri dönüyor.
ÇOCUKLAR ÇOK DUYARLI
Saygılı köyünün muhtarı Mehmet Çavuş, yörede leyleklerin köylerinde yoğun bir şekilde yaşadıklarını belirterek mutluluğunu dile getirdi. Muhtar, çocukların da leyleklere karşı çok duyarlı olduklarını söyleyerek leyleklerin kendilerine bereket getirdiklerine inandıklarını ekledi. Halk tarafından leyleklerin hiçbir şekilde ürkütülmediğinin de altını çizdi.
"BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERİ VAR"
Bölge yerlilerinden Hafize Şahin, verimli arazilerindeki fare ve yılan gibi zararlı canlıları avlayarak beslenen leylekleri çok sevdiklerini anlatırken leylekler için de “Başımızın üstünde yerleri var” dedi. Kış ve ilkbahar dönemlerinde köydeki aktif hane sayısının 30'un altına düşerken, başka bir bölge yerlisi de köylerinde 30'dan fazla leylek yuvası olduğunu belirtti.
