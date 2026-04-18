Her şey bir anda oldu. Deniz kahverengiye dönüştü

Limonlu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün, yaylalarda etkili olan şiddetli dolu ve ardından gelen sağanak yağışın ırmakları taşırdığını belirtti. Durumu değerlendiren Ergün, "Çok şükür, şu an için tespit edilmiş bir zararımız bulunmuyor" dedi.

İşletme sahiplerinden Tevfik Maralı ise karların erimesi ve yoğun yağışın ani sel baskınlarına yol açtığını ifade ederek şunları söyledi:

"Baskın çok ani gelişti, hemen müdahale ettik. Sel işletmenin içinden geçip gitti; Allah’a şükür herhangi bir kaybımız veya ciddi bir taşkın hasarımız yok."