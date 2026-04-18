Her şey bir anda oldu. Deniz kahverengiye dönüştü
18.04.2026 16:19
İHA
Mersin'in yaylarında etkili olan sel suları, dereleri coşturarak Akdeniz'le buluştuğu bölgeyi çamur rengine bürüdü.
Yağışlı hava, Mersin'de dün öğleden sonra başlayarak sabaha kadar yer yer etkili oldu. Yağışlar Erdemli ve Silifke ilçelerinin yüksek rakımlarında daha yoğun görüldü.
Erdemli'ye bağlı Güzeloluk, Elbeyli, Tozlu, Kızılen ve Güneyli mahalleleri ile Silifke'ye bağlı Çaltıbozkır ve Ovacık mahallelerinde dolu ile sağanağın ardından bazı bölgelerde sel de oluştu.
Sel suları yaylalarda tarım arazilerine kısmen zarar verirken ciddi bir taşkın olmadan derelere döküldü. Erdemli'nin ortasından geçen Alata Deresi ve Limonlu Deresi'nin debisi yükseldi.
Bağışlı mevkiindeki işletmelerin olduğu bölgedeki ciddi bir taşkın olmaması zarar oluşmasını önledi.
Derlerden akan çamurlu sular ise Akdeniz'le buluştuğu bölgeyi kahverengiye bürüdü. Derelerden akan çamurlu su ile denize döküldüğü bölge, drone ile havadan görüntülendi.
Limonlu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün, yaylalarda etkili olan şiddetli dolu ve ardından gelen sağanak yağışın ırmakları taşırdığını belirtti. Durumu değerlendiren Ergün, "Çok şükür, şu an için tespit edilmiş bir zararımız bulunmuyor" dedi.
İşletme sahiplerinden Tevfik Maralı ise karların erimesi ve yoğun yağışın ani sel baskınlarına yol açtığını ifade ederek şunları söyledi:
"Baskın çok ani gelişti, hemen müdahale ettik. Sel işletmenin içinden geçip gitti; Allah’a şükür herhangi bir kaybımız veya ciddi bir taşkın hasarımız yok."
