Herkesin yapabileceği bir iş değil. Daha ince ve kullanışlı hale getiriyor

Biz de o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlara. Orijinal gelen fileto bıçağını, incelterek düşürüyoruz yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil zaten bu iş. Yani her bileyicinin yapabileceği bir şey değil. Zaten çoğu arkadaşlar yapmıyor yani uğraştırdığı için. Orijinal fileto bıçağını önce çarkta boyundan ve eninden alıyoruz, sonra müşterinin talebi doğrultusunda inceltmeyi yapıyoruz. Bıçağı bu şekilde inceltme işi de ayrı bir ustalık istiyor tabi. Talepler iyi. Burada 3 fabrika var. Ayrıca Çine, Didim ve Söke'den gelenler var. İzmir Torbalı'dan ve Muğla Milas'tan da gelenler var. Yani ustalık yayıldıkça her taraftan talep var yani" dedi.