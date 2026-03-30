Herkesin yapabileceği bir iş değil. Daha ince ve kullanışlı hale getiriyor

30.03.2026 15:28
İHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde baba mesleği bıçakçılığı sürdüren, "Bıçakçı Hakkı" lakaplı adam, balık fabrikalarında kullanılan fileto bıçaklarını ustalığıyla yeniden şekillendirerek daha ince ve kullanışlı hale getiriyor.
Aydın'da yaşayan ve devam ettirdiği baba mesleği ile hayatını kazanan ‘Bıçakçı Hakkı' lakaplı Hakkı Karakaya, orijinal fileto bıçaklarını balık fabrikalarının talepleri doğrultusunda ustalığıyla adeta yeniden şekillendiriyor. Aslen bıçakçıların merkezi olan Denizli Yatağanlı olan Hakkı Karakaya, 15 yıldır Efeler ilçesinde bıçakçılık yaparken, baba mesleği olan bıçakçılığı eşi ile birlikte devam ettiriyor.
Özellikle balık fabrikalarında kullanılan fileto bıçaklarını, talep doğrultusunda daha kullanışlı hale getirdiklerini ifade eden bıçak ustası Hakkı Karakaya, "Bunlar fileto bıçağı. Balık fabrikalarında kullanılıyor bunlar. Sıfırı bu şekilde geliyor ama bu şekilde vatandaş kullanamadığı için biz talepleri doğrultusunda bıçağı yeniden şekillendiriyoruz. Bıçağı önce boyundan sonra eninden alıyoruz. Bu şekilde yapmamızın sebebi ise bıçağın balığın içinde rahat dönebilmesi için. Çünkü kilo başı çalıştıkları için fabrikalarda, bizden bu şekilde talep ediyorlar.
Biz de o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlara. Orijinal gelen fileto bıçağını, incelterek düşürüyoruz yani. Herkesin yapabileceği bir şey değil zaten bu iş. Yani her bileyicinin yapabileceği bir şey değil. Zaten çoğu arkadaşlar yapmıyor yani uğraştırdığı için. Orijinal fileto bıçağını önce çarkta boyundan ve eninden alıyoruz, sonra müşterinin talebi doğrultusunda inceltmeyi yapıyoruz. Bıçağı bu şekilde inceltme işi de ayrı bir ustalık istiyor tabi. Talepler iyi. Burada 3 fabrika var. Ayrıca Çine, Didim ve Söke'den gelenler var. İzmir Torbalı'dan ve Muğla Milas'tan da gelenler var. Yani ustalık yayıldıkça her taraftan talep var yani" dedi.
