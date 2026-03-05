Hint Okyanusu'dan Mersin'e kadar geldi. Kilosu 700 TL'ye satılıyor

Balığa talep olduğunu söyleyen Polat, "Sabah bir tanesini sattık. Bu balığı bilen ve tanıyan satın alıyor. Elimizde 6-7 tane vardı, şu an 5 tane kaldı" şeklinde konuştu.

Balığın fiyatı hakkında bilgi veren Polat, "Normalde lagos balığını 700 ile bin TL arasında toptan fiyatına satıyoruz. Ancak yeni çıktığı ve yeterince bilinmediği için fiyatını diğer lagosa göre düşük tuttuk ve kilosunu 700 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu.