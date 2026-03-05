Hint Okyanusu'dan Mersin'e kadar geldi. Kilosu 700 TL'ye satılıyor
05.03.2026 14:02
İHA
Akdeniz'de nadir görülen nadir bir balık türü, Mersin'de satışa sunuldu. ‘Portakal benekli' olarak da adlandırılan balığın Hint Okyanusu kaynaklı olduğu belirtildi.
Uzmanlar, son yıllarda Akdeniz'de farklı balık türlerinin görülmeye başladığını belirterek, denizlerdeki değişimin bu türlerin ortaya çıkmasında etkili olduğunu ifade etti.
Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Polat, balık türlerinin buraya gelişlerini hava sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığı, tuz oranı ve gelen yük gemilerinin sintine suları gibi pek çok nedene bağladı.
Polat, "Bu gördüğünüz, ‘Kırmızı benekli lagos’ balığıdır. Zaman zaman ‘Portakal benekli’ olarak adlandırılabiliyor. Akdeniz'e özgü bir balık değil, tamamen Hint Okyanusu kaynaklı. 5-6 yıl önce Antalya Körfezi'nde görülmüştü. Şimdi Mersin'de de denk geldik" diye konuştu.
Akdeniz'de zamanla tropikal özelliklerin görülmeye başladığını dile getiren Polat, "Teknolojinin gelişmesiyle, gemilerin hareketliliğiyle ve doğanın kendi içindeki gücüyle Akdeniz'de de değişkenlik oluyor. Böyle tropikal balıklar buraya gelmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.
Balığın tadı hakkında da bilgi veren Polat, "Portakal benekli, yani kırmızı benekli lagos dediğimiz balık gayet lezzetli bir balık. Okyanusta yetişiyor. Eti bembeyaz, pamuk gibi ve yumuşacık. Her zaman çıkan bir balık çeşidi değil" dedi.
Balığa talep olduğunu söyleyen Polat, "Sabah bir tanesini sattık. Bu balığı bilen ve tanıyan satın alıyor. Elimizde 6-7 tane vardı, şu an 5 tane kaldı" şeklinde konuştu.
Balığın fiyatı hakkında bilgi veren Polat, "Normalde lagos balığını 700 ile bin TL arasında toptan fiyatına satıyoruz. Ancak yeni çıktığı ve yeterince bilinmediği için fiyatını diğer lagosa göre düşük tuttuk ve kilosunu 700 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu.
