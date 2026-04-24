Hiranur Aygar cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, geçtiğimiz yıl 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan üç sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20), tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Hiranur'un ailesi ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulunduğu duruşmada bazı tanıklar dinlendi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Hüseyin Arda Ş.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç.'nin (20) ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezalandırmasını istedi.

Duruşmada, taraf avukatlar da beyanda bulundu. Söz verilen sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.