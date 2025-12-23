Hobi amaçlı başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor. İlk sene 4 ton ürün aldı

Üretime yeni başlamasına rağmen çileğe talebin çok olduğunu anlatan Peköz, şöyle devam etti:

“Antalya'dan, Hatay'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Amasya'dan, Sivas'tan, Samsun'dan talep var ama yetiştiremiyoruz. İklimimiz çilek üretmeye çok uygun. Antalya ve Mersin'deki çileklere benzemiyor bizim çilekler. Biraz daha sertler. Raf ömürleri çok uzun.”