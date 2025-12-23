Hobi amaçlı başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor. İlk sene 4 ton ürün aldı
Tokat'ın Zile ilçesinde emekli olduktan sonra hobi amaçlı çilek üretimine başlayan vatandaş, şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde memur olarak çalışan ve 2024 yılında emekli olan Peköz, kiraladığı 4 dönüm alanda çilek üretmeye başladı.
Bu yıl şubat ayında diktiği çileklerden yaz aylarından itibaren ürün almaya başlayan Peköz, aralık ayının ortasında bile ürün almaya devam ediyor. Peköz, daha önce hobi amaçlı çilek yetiştirdiğini, emekli olduktan sonra üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.
Üretime yeni başlamasına rağmen çileğe talebin çok olduğunu anlatan Peköz, şöyle devam etti:
“Antalya'dan, Hatay'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Amasya'dan, Sivas'tan, Samsun'dan talep var ama yetiştiremiyoruz. İklimimiz çilek üretmeye çok uygun. Antalya ve Mersin'deki çileklere benzemiyor bizim çilekler. Biraz daha sertler. Raf ömürleri çok uzun.”
''PASTANELERDE TERCİH EDİLİYOR''
Peköz, "Çileklerimiz pastanelerde tercih ediliyor. Reçel için de çok lezzetli'' dedi.
İlk sene 4 ton ürün aldıklarını anlatan Peköz, "2026 yılında 8 ila 10 ton arasında çilek bekliyoruz. Talep çok olduğu için 4 dönümlük alanda 5 ila 10 kişi arasında eleman çalıştırıyoruz'' şeklinde konuştu.
