Hobi olarak başladı, atık malzemeden kuluçka makinesi yaptı. Kendi civcivini kendi üretiyor

Bingöl'de yaşayan Enes Akgül civcivleri çok sevdiği fakat civciv temininde yetersizlik yaşandığı için kendi kuluçka makinesini yapmaya karar verdi. Elektrik mühendisi Akgül, öncesinde mısır haşlamak için kullanılan makinenin kabı, rezistans ve oklava gibi malzemelerle kuluçka makinesini yaparak kendi imkanlarıyla civciv çıkarmayı başardı.

Kuluçka sürecini çok ilginç gördüğünü anlatan Akgül, "Yumurtayı bir makinenin içine koyuyorsunuz ve içinden canlı bir civciv çıkıyor. Bu durum bana her zaman çok etkileyici gelmiştir. Uçağa bakar gibi bakıyorum diyebilirim. Basit şartlar sağlandığında bunun mümkün olduğunu görünce ben de denemek istedim" dedi.