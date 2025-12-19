Hobi olarak başladı, atık malzemeden kuluçka makinesi yaptı. Kendi civcivini kendi üretiyor
Bingöl'deki elektrik mühendisi Enes Akgül, civciv temin edebileceği bir yer bulamadığı için atık malzemelerden kendi kuluçka makinesini yaptı. Akgül artık kendi civcivlerini kendi üretiyor.
Bingöl'de yaşayan Enes Akgül civcivleri çok sevdiği fakat civciv temininde yetersizlik yaşandığı için kendi kuluçka makinesini yapmaya karar verdi. Elektrik mühendisi Akgül, öncesinde mısır haşlamak için kullanılan makinenin kabı, rezistans ve oklava gibi malzemelerle kuluçka makinesini yaparak kendi imkanlarıyla civciv çıkarmayı başardı.
Kuluçka sürecini çok ilginç gördüğünü anlatan Akgül, "Yumurtayı bir makinenin içine koyuyorsunuz ve içinden canlı bir civciv çıkıyor. Bu durum bana her zaman çok etkileyici gelmiştir. Uçağa bakar gibi bakıyorum diyebilirim. Basit şartlar sağlandığında bunun mümkün olduğunu görünce ben de denemek istedim" dedi.
HAŞLANMIŞ MISIR MAKİNESİNİ KULUÇKA MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
Haşlanmış mısır makinesini kuluçka makinesine dönüştürdüğünü aktaran Akgül, "Önceden bu makine mısır haşlamak için kullanılıyordu. Daha sonra kabını değerlendirdim ve kuluçka makinesine çevirdim. Atık malzemelerden faydalandım. Oklava çubuğu, soba, rezistans teli gibi basit parçalar kullandım. Sistemin beynini Arduino ile yaptım. Bazı parçaları ise üç boyutlu yazıcıyla ürettim" diye konuştu.
“CİVCİVİN ÇIKIŞINI GÖRMEK ÇOK İLGİNÇ”
Kuluçka makinesinin çalışma prensibini de anlatan Akgül, "Aslında çok karmaşık bir sistem değil. Yumurtayı yaklaşık 37 derece sıcaklıkta ve yüzde 60 nem ortamında tutuyorsunuz. Bu şartlar sağlandığında civciv çıkıyor. İlk başta ben de şaşırdım. Yumurtadan civcivin çıkışını görmek gerçekten çok ilginç" ifadelerini kullandı.
"HEM ÜRETİYORUM HEM ÖĞRENİYORUM"
Hobi olarak başladığı bu sürecin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Akgül, "Alan gerçekten büyük bir nimet. Hem üretiyorum hem öğreniyorum. Kısıtlı imkanlarla da bir şeyler yapılabileceğini göstermek istedim" dedi.
Ev yapımı kuluçka makinesiyle civciv çıkarmayı başaran Enes Akgül'ün çalışması, atık malzemelerin doğru bilgi ve emekle nasıl faydalı bir ürüne dönüştürülebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
