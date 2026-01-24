Hobi olarak başlamıştı, gelir kapısına dönüştü. 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor
Hatay’da hobi olarak başladığı serpantin taşı işleme sanatını ekmek kapısı yapan Ali Güler, 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor.
Asrın felaketinde atölyesi yıkılan ve Kültür Sanat Çarşısı'nda sanatını yaşatma imkanı bulan serpantin taşı işleme ustası Ali Güler, hobi olarak başladığı mesleğinde 25 yılı geride bıraktı.
Güler, "Daha öncesinde avize taşı imalatçısıydım, döner-kebap üzerine çalıştım ve metal dökümü yapıyordum. Serüvenime bir mozaikçi-heykeltıraş dostumun tavsiyesiyle başladım. Yeteneğim vardı, yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum'' şeklinde konuştu.
Hobi olarak başladığı işinin zamanla gelir kaynağına dönüştüğünü anlatan Güler, ‘’Taş üzerindeki tüm çalışmalarımı seviyorum, hepsini keyifle işliyorum. En sevdiğimse ilk göz ağrım olan satranç takımım. Serpantin taş üzerine yapıldığı için özel bir çalışma. 25 yıl önce yaptım ve satmak da istemiyorum" dedi.
Bazı kaynaklarda serpantin taşının, kanı ve vücudu toksinlerden arındırdığı ifade ediliyor. Duygusal stresi iyileştirmek için de tercih edilen taşın, psikolojik tedavi süreçlerinde kullanıldığı da ileri sürülüyor.
Daha çok ABD, Kanada ve Rusya gibi ülkelerde rastlanan serpantin, genellikle mücevher ya da doğal taş satan yerlerde satışa sunuluyor.
