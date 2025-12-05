Hobisi işi oldu, tanesini 500 liraya satıyor
05.12.2025 12:39
İHA
Emekli öğretmen, hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini geliştirerek 3 yılda 850 horoz sahibi oldu.
Yozgat’ın Saray köyünde emekli olduktan sonra çiftlik kuran 76 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Karakoç, 3 yıl önce hobi olarak başladığı etlik horoz yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel boyuta taşıdı. Bursa’dan aldığı civcivlerle kurduğu küçük çiftliği bugün hem bölge halkına organik et ürünleri sunuyor hem de üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Karakoç, eşiyle birlikte emeklilik dönemini değerlendirmek için başladığı bu girişimde, tamamen organik yöntemlerle üretim yapıyor. Horozlarını mısır ve yonca ağırlıklı doğal yemlerle besleyen Karakoç, 6 aylık süreç sonunda horozların 1 buçuk kiloluk temiz ve doğal et haline geldiğini belirtti.
Çiftliğinde şu an 850 adet etlik horoz bulunduğunu söyleyen Karakoç, maliyetlerin 6 aylık süreçte 200 ila 250 bin lira arasında değiştiğini, kesim dönemine gelmiş ürünleri ise tanesi 500 liradan satışa sunacağını ifade etti.
Bekir Karakoç, süreci şu sözlerle anlattı:
"Hanımla beraber dedik ki kendi yerimize, mülkümüze bir tesis yapalım. Meyvelerimiz, üzümlerimiz olsun. Tabii burayı yapınca da tavuk olmadan olmuyor. Hiç olmazsa organik tavuk yiyelim diye başlangıçta hobi olarak düşünmüştük ama baktık imkanlarımız da var. Etlik horoz yetiştirelim, insanlara da tertemiz ürünler verelim, onlar da faydalansınlar diye düşündük. Yaklaşık 6 ay süre önce başladık. Yedirdiğimiz ürünler yonca ve mısırdan oluşuyor. Organik olması ayrı bir güzellik."
İlk etapta müşterilerinin yakın çevreden oluştuğunu belirten Karakoç, işleri kısa sürede büyüttüklerini ve durumdan memnun olduklarını aktardı.
