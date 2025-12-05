Hobisi işi oldu, tanesini 500 liraya satıyor

Bekir Karakoç, süreci şu sözlerle anlattı:

"Hanımla beraber dedik ki kendi yerimize, mülkümüze bir tesis yapalım. Meyvelerimiz, üzümlerimiz olsun. Tabii burayı yapınca da tavuk olmadan olmuyor. Hiç olmazsa organik tavuk yiyelim diye başlangıçta hobi olarak düşünmüştük ama baktık imkanlarımız da var. Etlik horoz yetiştirelim, insanlara da tertemiz ürünler verelim, onlar da faydalansınlar diye düşündük. Yaklaşık 6 ay süre önce başladık. Yedirdiğimiz ürünler yonca ve mısırdan oluşuyor. Organik olması ayrı bir güzellik."

İlk etapta müşterilerinin yakın çevreden oluştuğunu belirten Karakoç, işleri kısa sürede büyüttüklerini ve durumdan memnun olduklarını aktardı.