Hobisini sanata dönüştürdü: Türkiye'deki 8 ustadan biri
13.11.2025 14:34
İHA
Elazığ'da yaşayan infaz koruma memuru Ayhan Güneş, 2013 yılında tanıştığı filografi sanatında Türkiye'nin sayılı ustaları arasına girdi.
Zamanla bu ilgisini profesyonel bir düzeye taşıyan Ayhan Güneş, bugün kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. 13 yıldır filografi sanatıyla uğraşan Güneş, bugüne kadar 500'den fazla tablo yaptı. Yurt dışında 1, yurt içinde 12 sergiye katıldı.
Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali ile Somut Olmayan Kültürel Miras Festivali gibi önemli etkinliklerde yer aldı.
Başarılı sanatçı, Kültürel Miras Taşıyıcıları Kurulu tarafından "Kültür Bakanlığı Sanatçısı" unvanına layık görülerek Türkiye'de bu alanda sanatçı unvanını taşıyan 8 kişiden biri oldu.
OSMANLI'DAN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Osmanlı'dan geldiği düşünülen, tel ve çivi ile yapılan filografi sanatı günümüzde Avrupa'da ‘string art' adıyla biliniyor.
Filografi sanatının, rehabilitasyon merkezlerinde tedavi amaçlı kullanıldığını belirten Güneş, "Ben de çocuklara rehabilite amaçlı bu dersi veriyorum ve olumlu anlamda oldukça güzel dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.
"YAPIMI 4 AY SÜREN TABLOLAR DA OLUYOR"
Tablolardaki emeğe dikkat çeken Güneş, tabloların boyutu ve figürlerine göre eserin tamamlanma süresinin değişkenlik gösterdiğini ancak ortalama bir tablonun bir hafta sürdüğünü belirtti.
ESERLERİNİ CUMHURBAŞKANI'NA HEDİYE ETTİ
Yaptığı tabloları birçok önemli isime hediye ettiğini belirten Güneş, Elazığ depremi sürecinde evine ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da eserlerinden hediye ettiğini dile getirdi.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.