Hobisini sanata dönüştürdü: Türkiye'deki 8 ustadan biri

Zamanla bu ilgisini profesyonel bir düzeye taşıyan Ayhan Güneş, bugün kendi atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. 13 yıldır filografi sanatıyla uğraşan Güneş, bugüne kadar 500'den fazla tablo yaptı. Yurt dışında 1, yurt içinde 12 sergiye katıldı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali ile Somut Olmayan Kültürel Miras Festivali gibi önemli etkinliklerde yer aldı.

Başarılı sanatçı, Kültürel Miras Taşıyıcıları Kurulu tarafından "Kültür Bakanlığı Sanatçısı" unvanına layık görülerek Türkiye'de bu alanda sanatçı unvanını taşıyan 8 kişiden biri oldu.