Horoz karası dondurma oldu. Kendine ait özel reçetesi var
20.04.2026 11:17
İHA
Kilis'in tescilli horoz karası üzümünden yapılan dondurma vatandaşların beğenisine sunuldu.
Kilis'in coğrafi işaretli horoz karası üzümü, bu kez dondurma olarak sofralara taşındı. Üç kuşaktır dondurma ustalığı yapan Sinan Gözüuykulu'nun geliştirdiği özel tarif, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Tatlı ustası Sinan Gözüuykulu, dedesinden devraldığı mesleği daha ileri taşımak amacıyla farklı bir ürün ortaya koyduklarını belirterek, "Hem çocukların hem gençlerin sevebileceği bir ürün yapmak istedik. Kilis'imizin tescilli horoz karası üzümünü dondurma haline getirdik" dedi.
"KENDİMİZE AİT ÖZEL BİR REÇETE OLUŞTURDUK"
Tamamen doğal olan bu dondurma Kilis keçisinin sütü, şeker, salep ve horoz karası üzümüyle yapılıyorç Yapımı ortalama 1-1,5 saat sürüyor.
Dünyaca ünlü bir İtalyan şeften eğitim aldığını da belirten Gözüuykulu, geliştirdiği ürünün özgün olduğunu savunarak, "Türkiye'de ve dünyada siyah üzümle dondurma yapan ilk kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Bunun tescilini almak için çalışmalarım olacak" dedi.
Doğal üretimin önemine dikkat çeken Gözüuykulu, "Kendi dondurmasını yapan ustalar tercih edilmeli. Doğal dondurma şifadır, yanlış dondurma ise zararlıdır" şeklinde konuştu.
Öte yandan dondurmayı tadan vatandaşlar da ürünün lezzetinden memnun olduklarını dile getirdi.
