Horoz karası dondurma oldu. Kendine ait özel reçetesi var

Kilis'in coğrafi işaretli horoz karası üzümü, bu kez dondurma olarak sofralara taşındı. Üç kuşaktır dondurma ustalığı yapan Sinan Gözüuykulu'nun geliştirdiği özel tarif, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tatlı ustası Sinan Gözüuykulu, dedesinden devraldığı mesleği daha ileri taşımak amacıyla farklı bir ürün ortaya koyduklarını belirterek, "Hem çocukların hem gençlerin sevebileceği bir ürün yapmak istedik. Kilis'imizin tescilli horoz karası üzümünü dondurma haline getirdik" dedi.