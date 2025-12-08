Hoş kokusu, yoğun aroması, parlak kırmızı rengi var. Hasat sevinci
08.12.2025 12:29
İHA
Hoş kokusu, yoğun aroması ve parlak kırmızı rengiyle öne çıkan coğrafi işaretli Sultanhisar Çileği'nde 2025 yılı hasadı başladı.
Aydın’ın önemli tarımsal değerlerinden biri olan ve 2020 yılında Sultanhisar Ziraat Odası tarafından coğrafi işaret alarak tescillenen Sultanhisar Çileği'nde hasat sezonu başladı.
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle birlikte hasada katılarak sezonun ilk ürünlerini topladı. Hasat alanında üreticilerle bir araya gelen yetkililer, çiftçilerin emeğinin önemine vurgu yaparak sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Coğrafi işaretli ürünlerin hem kalite hem de bölge ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekildi.
Aydın, çilek üretiminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer almayı sürdürüyor. 2024 TÜİK verilerine göre 27 bin 227 dekar alanda gerçekleştirilen 112 bin 877 tonluk üretimle Türkiye genelinde ikinci sırada bulunan ilde, 2025 ÇKS kayıtlarına göre ise 16 bin 456 dekar alanda 844 üretici çilek yetiştiriciliğini sürdürüyor.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, coğrafi işaretli ürünlerin değerini korumak ve artırmak amacıyla üreticilerin yanında olmaya ve teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek tüm çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.
