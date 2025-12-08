Hoş kokusu, yoğun aroması, parlak kırmızı rengi var. Hasat sevinci

Aydın, çilek üretiminde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer almayı sürdürüyor. 2024 TÜİK verilerine göre 27 bin 227 dekar alanda gerçekleştirilen 112 bin 877 tonluk üretimle Türkiye genelinde ikinci sırada bulunan ilde, 2025 ÇKS kayıtlarına göre ise 16 bin 456 dekar alanda 844 üretici çilek yetiştiriciliğini sürdürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, coğrafi işaretli ürünlerin değerini korumak ve artırmak amacıyla üreticilerin yanında olmaya ve teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek tüm çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.