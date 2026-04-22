Hristiyanların ilk sığınağıydı. 200'den fazla yer altı şehriyle biliniyor
22.04.2026 16:17
AA
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde açan yabani çiçekler, bölgenin manzarasına güzellik kattı.
Kapadokya, 60 milyon yıl önce volkanik patlamalarla yayılan lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, milyonlarca yıl boyunca rüzgâr ve yağmurla şekillenmesiyle bugünkü halini aldı.
Her mevsim konuklarına farklı manzara sunan bölge, ilkbaharda yeşilin ve çiçek renklerinin hakim olduğu doğal bir tablo görünümüne büründü.
Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle sıcak hava balonları uçuşunun gerçekleştirilemediği bölgede, tura katılamayan turistler çiçeklerle kaplı alanlarda gezdi.
Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, vadilerde yürüyüş yaparak doğanın ilkbaharda sunduğu güzellikleri keşfetti.
Arkadaşı ile ABD'den gelen Güler Rosenberg, bölgenin manzarasını hayranlıkla izlediğini belirterek, "Burası çok güzel ama ne yazık ki balon turunu yapamadık. İnşallah buraya tekrar geliriz" dedi.
ABD'li turistlerden Richard Bones de ilk defa geldiği Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı bulamadığını ancak "yeşil tur" olarak adlandırdığı bahar manzarasının keyfini yaşadığını ifade etti.
Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur ise Kapadokya'nın tarihin yanı sıra doğanın da cömertliğini sergilediği gözde bir turizm merkezi olduğunu dile getirdi.
Onur, "Bahar ayları yeniden doğuşun, dirilişin adıdır. Kapadokya'daki ağaçlar ve yabani bitkilerin yeşillenmesiyle bölge ayrı bir görsel şölen sunuyor. Seher yellerini hissetmeleri için herkesi Kapadokya'ya bekliyoruz" diye konuştu.
Tarihin doğa ile bütünleştiği Kapadokya'da, binlerce yıllık medeniyetlerin izleri görülebiliyor.
Ürgüp, Avanos, Göreme, Akvadi, Uçhisar Kalesi, El Nazar Kilisesi, Aynalı Kilise, Güvercinlik, Ihlara ve Kızıl vadileri, Derinkuyu yeraltı şehri ve Açık Hava Müzesi ziyaretçilerin uğrak noktaları olurken, kayalara oyulmuş Kapadokya evleri yörenin kendine özgü halini de ortaya koyuyor.
İlk kez 1988'de başlatılan balon turları, Kapadokya'ya gelen ziyaretçiler için ayrı bir görsel şölen sunuyor.
Bazı kaynaklarda Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan ilk Hristiyanların saklanmak için Kapadokya'yı seçtiği bilgisi de yer alıyor.
Bölgede bilinen 200'den fazla yeraltı şehri bulunuyor ve bunların en büyüğü olan Derinkuyu'nun, aynı anda 20 bin kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor.
