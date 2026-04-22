Hristiyanların ilk sığınağıydı. 200'den fazla yer altı şehriyle biliniyor

Arkadaşı ile ABD'den gelen Güler Rosenberg, bölgenin manzarasını hayranlıkla izlediğini belirterek, "Burası çok güzel ama ne yazık ki balon turunu yapamadık. İnşallah buraya tekrar geliriz" dedi.

ABD'li turistlerden Richard Bones de ilk defa geldiği Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı bulamadığını ancak "yeşil tur" olarak adlandırdığı bahar manzarasının keyfini yaşadığını ifade etti.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur ise Kapadokya'nın tarihin yanı sıra doğanın da cömertliğini sergilediği gözde bir turizm merkezi olduğunu dile getirdi.

Onur, "Bahar ayları yeniden doğuşun, dirilişin adıdır. Kapadokya'daki ağaçlar ve yabani bitkilerin yeşillenmesiyle bölge ayrı bir görsel şölen sunuyor. Seher yellerini hissetmeleri için herkesi Kapadokya'ya bekliyoruz" diye konuştu.