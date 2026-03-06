İçme suyunu karşılayacak Sarıçay'da alarm, maden atıkları ve plastik poşetler önemli bir sorun
06.03.2026 09:56
İHA
Aydın'da Büyük Menderes Nehri'ni besleyen Sarıçay, kirlilik alarmı vermeye başladı. İçme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılaması planlanan akarsuda oluşan kirlilik çevredekilerin de dikkatini çekti.
Sarıçay'ın geçtiği Çalışlı bölgesinde yapımı devam eden barajı doldurarak Kuşadası, Söke, Davutlar ve Güzelçamlı’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan su kaynağının, dış etkenler tarafından kirletildiği belirtildi.
AKARSUYA MADEN ATIĞI KARIŞIYOR
Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, herkesi duyarlı olmaya çağırarak, içme suyu sağlayacak bir barajı besleyen akarsuyun özenle korunması gerektiğinin altını çizdi. Sürücü, yaptıkları arazi incelemelerde Sarıçay'ı tehdit eden sorunlar olduğunu ve barajın üst kesimlerinde faaliyet gösteren maden atıklarının akarsuya karıştığını belirtti. Son yağışlarla birlikte de ortaya plastik kirliliği tehlikesinin çıktığını ekledi.
PLASTİK POŞETLER ÖNEMLİ BİR ÇEVRE SORUNU
Yağışları fırsat bilen vatandaşların doğaya “su götürür” düşüncesiyle akarsuya atık bıraktıklarını söyleyen Sürücü, şöyle devam etti:
"Çay kıyılarına araçlarla dökülen veya doğaya gelişigüzel atılan atıklar, şiddetli yağışlarla birlikte akarsuya taşınarak Sarıçay’ın içinde birikmektedir. Çay içindeki ağaçların dallarında ve bitkilerin üzerinde takılı kalan plastikler, adeta doğanın içine kurulmuş korkutucu bir dekor görüntüsü oluşturmaktadır."
Yapılan incelemelerde çevre kirliliğine neden olan önemli atıklardan birinin plastik poşetler olduğunu söyleyen Sürücü, plastik poşetlerin günümüzün önemi bir çevre sorunu olduğunun da altını çizdi.
