İçme suyunu karşılayacak Sarıçay'da alarm, maden atıkları ve plastik poşetler önemli bir sorun

Yağışları fırsat bilen vatandaşların doğaya “su götürür” düşüncesiyle akarsuya atık bıraktıklarını söyleyen Sürücü, şöyle devam etti:

"Çay kıyılarına araçlarla dökülen veya doğaya gelişigüzel atılan atıklar, şiddetli yağışlarla birlikte akarsuya taşınarak Sarıçay’ın içinde birikmektedir. Çay içindeki ağaçların dallarında ve bitkilerin üzerinde takılı kalan plastikler, adeta doğanın içine kurulmuş korkutucu bir dekor görüntüsü oluşturmaktadır."

Yapılan incelemelerde çevre kirliliğine neden olan önemli atıklardan birinin plastik poşetler olduğunu söyleyen Sürücü, plastik poşetlerin günümüzün önemi bir çevre sorunu olduğunun da altını çizdi.