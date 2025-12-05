İki kardeşe saldıran pitbullun sahibi konuştu: "Koruma içgüdüsüyle saldırdı."
05.12.2025 15:36
DHA
Ankara'da 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ve ablası Doğa Öztürk'e saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibinin ifadesi ortaya çıktı.
KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Etimesgut ilçesinde geçen pazar günü meydana gelen olayda anneleri Belkız Öztürk ile birlikte eve girmek üzere olan Öztürk kardeşlere komşularının beslediği pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğin sahibi, köpeğin koruma içgüdüsüyle yaklaştığını savundu. Şüpheli jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Köpek ise belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.
KORUMA İÇGÜDÜSÜ
Olayla ilgili savcılıkta alınan ifadeler ortaya çıktı. Şüpheli Fatma Tuğçe Özbek Erol ifadesinde; köpeğin 7 yıldır kendisi ile birlikte yaşadığını, 4 yıldır da aynı binada oturduklarını söyledi. Olay saatinde işte olduğunu, köpeğin de evde annesi Ayşe Özbek ile birlikte bulunduğunu belirten Erol, annesi ile çocukların annesi Belkız Öztürk’ün apartmanda karşılaşarak tartıştıklarını ileri sürdü. Erol, tartışma sırasında köpeğin koruma içgüdüsü ile aralık olan kapıdan dışarı çıkarak, önce Belkız Öztürk’ün üzerine gittiğini, daha sonra çocuklara saldırdığını, annesinin köpeği içeri alıp kendisine haber vermesi üzerine işten çıkıp eve döndüğünü iddia etti. Erol, köpeğinin öldürülebileceğinden korkarak hayvanı Kahramankazan’da bulunan evlerine götürdüğünü, ardından da kolluk kuvvetlerine köpeğin yerini söyleyerek barınağa teslim ettiğini belirtti.
EFE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Tedavi altına alınan kardeşledrden Doğa Öztürk'ün tedavisi 1 gün sonra tamamlandı. Kardeşi Efe Öztürk'ün ise tedavisi sürüyor. Minik Efe ‘nin yüzündeki yaranın "enfeksiyon" kapma riski nedeniyle dışarıdan görüşe izin verilmeyen Efe, annesinin refakatiyle hastanede gözlem altında tutuluyor. Minik Efe’yi görmek isteyen ailesi hijyen önemlerini alarak sadece uzaktan görebiliyor.
