İki kiloluk dev boyoz yaptı, satış fiyatı 600 lira
25.11.2025 12:18
İzmir'de bir boyoz ustası, 2 kilo ağırlığında dev boyoz hazırladı. Dilim ya da kilo olarak satışa sunulan boyozun fiyatı ise 600 lira olarak belirlendi.
İzmirlilerin kahvaltısının vazgeçilmezi olan ve 8 Aralık 2017'de tescillenerek 13 Temmuz 2012’den itibaren koruma altına alınan İzmir boyozu, farklı boyutlarda üretiliyor.
Yıllardır boyoz üzerine çeşit geliştirdiğini dile getiren Burhan Orhan, 2 kilo ağırlığında dev boyoz hazırladı. Normal standartlardaki bir boyozun 50-60 gram olduğunu ifade eden Orhan, ‘’Deneme amaçlı başladım. Dilim dilim ya da kilo üzerinden satacağım. Reçetesine ve lezzetine uygun, usulüne sadık kalarak yaptım. Bu dev boyozu, 20 yumurta ile servis edebiliriz" diye konuştu.
''İSTİSMAR SÖZ KONUSU''
Geçen günlerde bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Ticaret Bakanlığı'nın inceleme başlattığı 'İzmir’de bir seyyar boyoz satıcısının vatandaşa 7 bin TL hesap çıkardığı' haberlerine de değinen Orhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'de 7 bin liralık boyoz faturası duyunca sektör temsilcileri olarak üzüldük. İster içli, ister etli, ister yumurtalı olsun 7 bin lira boyoz faturası olmaz. Bana göre bir istismar söz konusu. 100 tane içli, sayas peynirli ya da pastırmalı boyoz, en fazla 2 bin ya da 3 bin lira yapar. Bugün yaptığımız dev boyozun satış fiyatı 600 lira. Maliyeti ise yaklaşık 400 lira."
İzmir boyozuna talebin çok yüksek olduğunu söyleyen Orhan, "Küçük boyoz, normal standart boyozun yarısı kadar. Ancak işçilik açısından biraz uğraştırıcı olduğundan cips boy adını verdiğim bu boyozun fiyatı 10 lira. Normal sade boyoz 15 lira" dedi.
