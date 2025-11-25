İki kiloluk dev boyoz yaptı, satış fiyatı 600 lira

Geçen günlerde bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Ticaret Bakanlığı'nın inceleme başlattığı 'İzmir’de bir seyyar boyoz satıcısının vatandaşa 7 bin TL hesap çıkardığı' haberlerine de değinen Orhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de 7 bin liralık boyoz faturası duyunca sektör temsilcileri olarak üzüldük. İster içli, ister etli, ister yumurtalı olsun 7 bin lira boyoz faturası olmaz. Bana göre bir istismar söz konusu. 100 tane içli, sayas peynirli ya da pastırmalı boyoz, en fazla 2 bin ya da 3 bin lira yapar. Bugün yaptığımız dev boyozun satış fiyatı 600 lira. Maliyeti ise yaklaşık 400 lira."