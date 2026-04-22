İki yaşındaki çocuğa kreşte dayak iddiası. Aile suç duyurusunda bulundu
22.04.2026 13:01
DHA
Eskişehir'de bir aile, iki yaşındaki çocuklarının kreşte dövüldüğünü öne sürüp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kreş ise şiddet iddialarını reddetti.
"DARP İZLERİ YOĞUNLAŞARAK ARTAN BİR ŞEKİLDE EVE GELMEYE BAŞLADI"
Eskişehir'de Emine Pınar Özdağ (38) isimli kadın, geçtiğimiz yıl eylül ayında iki yaşındaki oğlunu kreşe yazdırdı. Yaklaşık 6 ay burada öğrenim gören çocuk, kurum tarafından iddiaya göre bir açıklama yapılmadan kreşten çıkarıldı.
Emine Pınar Özdağ, oğlunun eğitim hakkının elinden alındığını belirterek itiraz etti. Bu süreçten sonra kreşe devam eden oğlunun vücudunda morluklar olduğunu öne süren Özdağ, Adli Tıp Kurumu’ndan darp raporu alarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Anne Özdağ, kurumla herhangi bir husumetleri olmadığını ancak oğlunun sebepsiz bir şekilde kreşten çıkarıldığını iddia etti.
Oğlunun vücudunda her geçen gün artan morluklar oluştuğunu öne süren anne, kreşin kendisine her gün çocuğunu sağ ve sağlıklı aldığıma dair bir tutanak imzalatmak istediğini de iddia etti.
Buna karşı çıktığını belirten Özdağ, şu iddiaları dile getirdi:
“Ben bunu diğer çocuklara imzalatıp imzalatmadıklarını sorduğumda sadece benim çocuğuma husus bir düzenleme olduğunu ve bunu imzalamam gerektiğini zorla istediler ve biz de bunu kabul etmedik. Kabul etmediğimiz gibi de morluklar giderek yoğunlaştı. En sonunda öğretmenine, ‘Bu morlukların sebebi nedir?’ diye sorduğumda, öğretmeni bana, çocukların çok hareketli olduğunu ve her şeyin olmuş olabileceğini söyledi.
En son darbe izlerinden sonra Adli Tıp Polikliniği'ne giderek çocuğuma darbelerine, darp izlerine karşılık rapor aldım. Elimde Adli Tıp’ın verdiği muayene raporu da var, suç duyurusu evrakları da var. Çocuğumun diz bölgesinden başlayarak ayaklarına doğru uzanan çeşitli morluk seviyelerinde darp izleri olduğu yazıyor. Kurum tarafından çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığı hiçbir şekilde birincil öncelik tutulmuyor. Hukuki mücadelemiz her anlamda devam edecek.”
KREŞTEN AÇIKLAMA
Kreş yetkilileri ise dayak iddialarını reddederek konunun yargıya taşındığını belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olay iddiadan ibaret olup, şu anda savcılık aşamasındadır. Bizim açımızdan her türlü kamera kaydı savcılığa intikal etmiş olup, böyle bir olayın gerçekleşmediği bizim tarafımızdan açıktır. Savcılık aşamasında olan bir olayın üzerine bu denli ısrarlı gidilmesinde bizim açımızdan şirketimizin ve okulumuzun itibarına dair bütün haklarımızın da saklı kaldığını belirtiyoruz. Yargıya güveniyor, olayın bütün açıklığı ile gerçekleri ortaya çıkaracağına dair bir şüphemiz bulunmadığını da belirtiriz."
Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
